Los pensionistas tendrán que pagar un suplemento por viajar con el Imserso en temporada alta Este año se permite viajar con mascotas y hay una tarifa plana de 50 euros para personas con recursos económicos muy bajos

Turistas del imserso llegan al Hotel Bali de Benidorm para pasar sus vacaciones, en una imagen de archivo.

Nacho Ortega Valencia Sábado, 4 de octubre 2025, 01:17

Los viajes del Imserso se empiezan a comercializar el 6 de octubre en España y este llegan con varias novedades. Por primera vez se podrá viajar con mascotas, habrá un suplemento por viajar en temporada alta y se ha establecdido una tarifa plana para los pensionistas con menos recursos, que solo tendrán que pagar 50 euros.

Así, se reservan 7.447 plazas para las personas con recursos económicos iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad, que hayan alcanzado mayor puntuación en los criterios de valoración, y que tendrán que pagar esos 50 euros.

El viaje más barato cuesta este año 132,91 euros (exlcuyendo a quien pueda optar a la tarfa plana de 50 euros), y el más caro (sin incluir suplementos por temporada alta) 464,72 euros. Sin embargo, estos precios serán incrementados en 100 euros para los segundos y sucesivos viajes que reserven las personas usuarias en cada temporada, independientemente de que sean del mismo o diferente lote.

Los meses de temporada alta son:

- octubre, mayo y junio para los viajes que tengan como destino la península y las Islas Baleares

- los meses de diciembre, enero y febrero, para los viajes que tengan como destino las Islas Canarias.

Precios

Los viajes experimentan una subida generalizada de las tarifas en un 6%, lo que se traduce en un incremento de entre 8 y 29 euros.

El Programa ofrece las siguientes modalidades de viaje:

• Zona Costa Peninsular: estancias de diez y ocho días en la Comunidad Autónoma de Cataluña, Comunidad Autónoma de Andalucía, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y Comunidad Valenciana.

• Zona Costa Insular: estancias de 10 y 8 días en la Comunidad Autónoma de Canarias y Comunidad Autónoma de Illes Balears.

• Turismo de Escapada, con estancias de 4, 5 y 6 días, con los siguientes tipos de viajes:

- Circuitos culturales.

- Turismo de naturaleza.

- Capitales de provincia.

- Ciudades de Ceuta y Melilla.

Provincias de la costa mediterránea con transporte (Andalucía, Cataluña, Murcia y Comunitat Valenciana): Siete noches al precio de 244,04 euros; y estancia de nueve noches al precio de 309,22 euros.

Provincias de la costa mediterránea sin transporte (Andalucía, Cataluña, Murcia y Comunitat Valenciana): Siete noches al precio de 224,36 euros y estancia de nueve noches al precio de 270,39 euros.

Islas Baleares con transporte incluido: Estancia de siete noches al precio de 285,29 euros, y estancia de nueve noches a 353,37 euros.

Islas Baleares sin transporte: Estancia de siete noches al precio de 224,36 euros, y estancia de nueve noches a 270,52 euros.

Islas Canarias con transporte incluido: Siete noches al precio de 378,75 euros, y estancia de nueve noches al precio de 464,72 euros.

Islas Canarias sin transporte: Siete noches al precio de 224,28 euros, y estancia de nueve noches al precio de 270,39 euros.

Circuitos culturales con estancia de 5 noches (turismo de escapada): 312,51 euros.

Naturaleza con estancia de 4 noches (turismo de escapada): 305,75 euros.

Capitales de provincia con alojamiento durante 3 noches (turismo de escapada): 132,91 euros. Es el viaje más barato.

Ceuta y Melilla con alojamiento durante 4 noches (turismo de escapada): 305,75 euros.

Los servicios que incluye el programa son los siguientes:

• Alojamiento en régimen de pensión completa, en habitación doble a compartir en hoteles seleccionados por el Imserso que dispongan de zonas comunes accesibles. En capitales de provincia el alojamiento será en régimen de media pensión. Se contempla el alojamiento en habitación individual, que tendrá el suplemento, por noche y zona de destino quey estará, en todo caso, sujeto a disponibilidad de plazas.

Si la persona beneficiaria desea habitación de uso individual, se incluirá el siguiente suplemento por noche:

22 € C.A. Illes Balears y zona costera peninsular.

24 € C.A. Canarias

26 € turismo de escapada.

• Transporte de ida y vuelta en el medio de transporte programado, desde la capital de provincia de la persona usuaria hasta el hotel de destino y regreso, excepto en la modalidad de viajes sin transporte y viajes a capitales de provincia.

• Póliza de seguros colectiva.

• Servicio de medicina general, complementario de la Seguridad Social, en el propio hotel.

• Programa de animación socio-cultural.

Turnos de Navidad y Fin de Año: se ofertará un menú especial que, en caso de ser aceptado por la persona usuaria, incluye un suplemento de 20 € por persona por cada comida o cena de gala (cenas de gala: 24 y 31 de diciembre. Comidas de gala: 25 diciembre y 1 de enero).

