Los 100 hoteles de los viajes del Imserso para ir este año a la playa: el 75%, de 4 estrellas; uno de cada 6, en Benidorm Cataluña concentra casi la mitad y Alicante es la provincia que más establecimientos ofrece, pero la gran mayoría de 3 estrellas

Hteles de Benidorm, con el Gran Hotel Bali III destacando.

Nacho Ortega Valencia Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:38 Comenta Compartir

Los viajes del Imserso para la temporada 2025-26 se empiezan a comercializar la primera semana de octubre e incluyen 100 hoteles en el lote de Costa Peninsular, el que permite estancias en las playas de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia, según el listado aportado por Ávoris/Turismo Social.

De ellos, el 75% son de 4 estrellas y casi la mitad de la oferta se concentra en Cataluña, con 46 establecimientos entre Barcelona, Girona y Tarragona. Alicante es, sin embargo, la provincia que más hoteles pone a disposición de los pensionistas, con 23, pero solo 4 son de 4 estrellas y 19 son de 3. Benidorm, con 16, es el gran protagonista, e incluye hoteles como el Gran Bali o el Magic Rock Gardens.

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) procederá a lo largo de esta segunda semana de septiembre al envío de 2.811.632 cartas a las 4.387.854 personas acreditadas para poder viajar con el programa de turismo, indicando el día a partir del cual pueden reservar sus viajes y permitiendo hacerlo de forma escalonada.

La comercialización de los viajes comenzará el día 6 de octubre en las comunidades autónomas de Asturias, Cataluña, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco. Y el día 8 de octubre en el resto de las comunidades: Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia.

Las y los pensionistas de España podrán reservar su viaje a través de las páginas web de las empresas adjudicatarias (www.turismosocial.es, para los viajes de costa peninsular y turismo de escapada y www.mundicolor.es, para los viajes de costa insular), introduciendo su DNI y su clave de acreditación, o bien en cualquiera de las agencias de viaje autorizadas solo con el DNI. Este año se ofrecen 879.213 plazas, de las cuales 440.284 plazas son para el turismo de costa peninsular, 228.142 se destinan al turismo de costa insular y 210.787 se reservan para el turismo de escapada.

Este es el listado completo de hoteles:

Andalucía

Almería

• Hotel Moon Dreams Portomagno 4* – Aguadulce (Almería): alojamiento moderno con animación y entorno costero.

• Hotel Arena Center 4* – Roquetas de Mar (Almería): ideal para quienes buscan tranquilidad y servicios amplios.

• Hotel Best Indalo 4* – Mojácar (Almería): estilo tradicional con acceso fácil a la playa.

• Hotel Best Roquetas 4* – Roquetas de Mar (Almería): buena atención al cliente y ambiente familiar.

• Hotel Alua Golf Trinidad 4* - Roquetas de Mar (Almería)

• Hotel Best Sabinal 4* – Roquetas de Mar (Almería): perfecto para quienes prefieren un entorno relajado cerca del mar.

• Hotel Evenia Zoraida Resort 4* – Roquetas de Mar (Almería): gran complejo con piscina y animación.

• Hotel Playasol 4* – Roquetas de Mar (Almería): moderno, con oferta de ocio y ubicación céntrica.

Cádiz

• Hotel Globales Reina Cristina 4* – Algeciras (Cádiz): ambiente clásico y acceso al Estrecho.

• Hotel Las Dunas 4* – Chiclana (Cádiz): tranquilidad y playa cercana.

Huelva

• Hotel Gran del Coto 4* – Matalascañas (Huelva): perfecto para Naturaleza y Costa.

• Hotel Moon Dreams El Cortijo 4* – Matalascañas (Huelva): buena relación calidad-precio y entorno natural.

Málaga

Hotel Alba Beach 3* – Benalmádena (Málaga): funcionalidad y buena ubicación.

Hotel Aluasun Costa Park 4* – Torremolinos (Málaga): moderno, bien situado y con servicios completos.

Hotel Aluasun Marbella Park 4* – Marbella (Málaga): elegante y cerca del casco urbano.

Hotel Los Patos 4* – Benalmádena (Málaga): cálido estilo tradicional.

Hotel Medplaya Bali 3* – Benalmádena (Málaga): buena opción económica con servicios básicos.

Hotel Nerja Club 3* – Nerja (Málaga): ideal para excursiones a pueblos cercanos.

Hotel Parasol By Dorobe 4* – Torremolinos (Málaga): moderno, luz natural y bienestar.

Hotel Playa Estepona 4* – Estepona (Málaga): estilo andaluz frente al mar.

Hotel Sandos Griego 4* – Torremolinos (Málaga): complejo con animación y piscina

El Imserso también incluye Granada, aunque a fecha 9 de septiembre no había ningún hotel en el listado.

Comunitat Valenciana

Alicante

Hotel Acapulco 3* – Benidorm. Céntrico, con restaurante buffet. Trato cercano.

Hotel Alone 3* – Finestrat. Sencillo, económico y familiar. Con piscina.

Hotel Benidorm East 4* – Benidorm. Reformado, con restaurante y gimnasio. Ambiente tranquilo.

Hotel Brasil 3* – Benidorm. Económico y céntrico. Habitaciones funcionales.

Hotel Cabana 3* – Benidorm. Amplias habitaciones y piscina. Buen servicio.

Hotel Fleming 3* – Benidorm. A 200 m del centro. Habitaciones renovadas.

Hotel Golden 3* – Benidorm. Tradicional y familiar. Muy cerca de la playa Poniente.

Hotel Gran Bali 4* – Benidorm. El más alto de Europa. Vistas espectaculares.

Hotel Jaime I 3* – Benidorm. Económico, céntrico y funcional. Ambiente clásico.

Hotel Joya 3* – Benidorm. Hotel urbano sencillo con piscina. Buena ubicación.

Hotel Magic Cristal Park 3* – Benidorm. Clásico, con animación y piscina cubierta. Muy popular.

Hotel Magic Rock Gardens 4* – Benidorm. Tematizado africano, con toboganes. Muy divertido.

Hotel Mont Park 3* – Benidorm. Económico, cerca de la playa Levante. Tranquilo.

Hotel Playas de Guardamar 3* – Guardamar del Segura. Frente al mar. Ideal para descansar.

Hotel Playas Torrevieja 3* – Torrevieja. Amplio, con pistas deportivas. Ambiente familiar.

Hotel Port Denia 3* – Dénia. Buen servicio, cerca del puerto. Ideal para paseos.

Hotel Port Europa 3* – Calpe. Apartotel con piscina. Cerca de la playa del Arenal.

Hotel Port Fiesta Park 3* – Benidorm. Económico, con animación. Orientado a mayores.

Hotel Port Vista Oro 3* – Benidorm. Céntrico, habitaciones sencillas. Buena atención.

Hotel Sol y Sombra 3* – Benidorm. Reformado, con restaurante. Ambiente acogedor.

Hotel Sun Palace Albir 4* – Albir. En zona tranquila con spa. Vistas panorámicas.

Hotel Tropic Relax 3* – Benidorm. Sencillo, económico y funcional. Ideal para estancias cortas.

Hotel Villa Naranjos 3* – Jávea. A pie de playa del Arenal. Familiar y cómodo.

Castellón

Hotel Acualandia 4* – Peñíscola. Aparthotel con piscina y animación. Muy familiar.

Hotel Acuasol 4* – Peñíscola. Apartamentos con servicios hoteleros. Ideal para largas estancias.

Hotel Acuazul 4* – Peñíscola. Frente a la playa. Habitaciones modernas.

Hotel Magic Fantasy 4* – Oropesa del Mar. Tematizado, divertido para familias.

Hotel Magic Games 4* – Oropesa del Mar. Hotel familiar con actividades. Restaurante buffet.

Hotel Magic Sports 4* – Oropesa del Mar. Animación deportiva y ocio. Muy activo.

Hotel RH Casablanca 4* – Peñíscola. Frente a la playa, estilo moderno. Excelente ubicación.

Hotel RH Don Carlos 4* – Peñíscola. Urbano, con spa. Muy céntrico.

Hotel RH Vinaròs Playa 4* – Vinaròs. Familiar, con zona deportiva. A pocos pasos del mar.

Valencia

Hotel Porto 3* – Gandía. Económico, con piscina y bar. Ubicación céntrica.

Hotel RH Arena 4* – Gandía. Moderno, con bar y buena atención. Cerca de la playa.

Hotel RH Bayren Parc 4* – Gandía. Dispone de spa y piscina. A escasos metros del paseo marítimo.

Hotel RH Gijón 3* – Gandía. Terraza con vistas y spa pequeño. Muy bien situado.

Hotel Safari 3* – Gandía. Económico, con animación y bar. A 200 m de la playa.

Hotel Villa Luz 4* – Gandía. Tematizado en Sorolla, con piscinas. Muy familiar.

Cataluña

Barcelona

Hotel Alegria Cartago Nova 3* – Malgrat de Mar. Frente al paseo marítimo, con habitaciones luminosas. Ideal para descansar cerca de la playa.

Hotel Amaika 4* – Calella. Estilo elegante, con restaurante cuidado y ambiente tranquilo. Perfecto para escapadas en pareja.

Hotel Florida Park 4* – Santa Susanna. Ofrece amplias instalaciones con piscina exterior. Cerca de tiendas y zonas de ocio.

Hotel H·Top Calella Palace 4* – Calella. Habitaciones confortables y piscina en la azotea. Ambiente familiar.

Hotel H·Top Olympic 3* – Calella. Opción económica con buena ubicación. Dispone de varias piscinas y animación.

Hotel H·Top Pineda Palace 4* – Pineda de Mar. Situado en primera línea de playa. Cuenta con terraza solárium panorámica.

Hotel H·Top Royal Sun 4* – Santa Susanna. Frente al mar, con habitaciones amplias. Ofrece un ambiente relajado.

Hotel Luna Park Yoga & Spa 3* – Malgrat de Mar. Estilo moderno con espacios wellness y yoga. Enfocado en relax y salud.

Hotel Santa Mónica 4* – Calella. Ambiente familiar con piscina al aire libre. Próximo a la playa y zonas comerciales.

Hotel Sorra d'Or Beach Club 3* – Malgrat de Mar. Frente al mar con animación variada. Opción económica y práctica.

Girona

Hotel Alegria Fenals Mar 3* – Lloret de Mar. A pocos pasos de la playa de Fenals. Ambiente sencillo y funcional.

Hotel Alegria Mariner 4* – Lloret de Mar. Habitaciones renovadas con vistas al mar. Restaurante tipo buffet.

Hotel Alegria Plaza París 4* – Lloret de Mar. Hotel urbano con spa y terraza. Buen equilibrio entre playa y centro.

Hotel Alegria Sun Village 4* – Lloret de Mar. Habitaciones modernas y dos piscinas. Muy céntrico.

Hotel Augusta Club & Spa 4* – Lloret de Mar. Adults only, especializado en relax y spa. Cerca de la playa.

Hotel Don Juan Resort 4* – Lloret de Mar. Complejo grande con varias piscinas. Perfecto para familias.

Hotel Evenia Olympic Resort 4* – Lloret de Mar. Resort completo con zona deportiva y spa. Muy animado.

Hotel Garbi Park 4* – Lloret de Mar. Hotel funcional con bar animado. A 200 m de la playa.

Hotel Gran Garbi 4* – Lloret de Mar. Acogedor, con restaurante buffet. Ofrece piscina al aire libre.

Hotel H·Top Amatista 4* – Lloret de Mar. Habitaciones modernas. Buena opción en el centro de la ciudad.

Hotel H·Top Caleta Palace 4* – Platja d'Aro. Situado frente al mar con acceso directo a la playa. Ideal para descansar.

Hotel H·Top Platja Park 4* – Platja d'Aro. Estilo clásico, con piscina y restaurante buffet. Bien conectado.

Hotel H·Top Royal Star 4* – Lloret de Mar. Amplio, con spa y varias piscinas. Ambiente internacional.

Hotel Surf Mar 4* – Lloret de Mar. Ubicado en Fenals, con pista deportiva y piscina. Muy familiar.

Hotel Tossa Beach Center 4* – Tossa de Mar. A 150 m de la playa. Ofrece animación y pensión completa.

Tarragona

Hotel 4R Gran Europe 4* – Comarruga. Frente al mar, con piscina amplia. Ambiente tranquilo.

Hotel 4R Meridia Mar 3* – Hospitalet de l'Infant. Tranquilo y familiar, muy cerca de la playa. Piscina exterior.

Hotel 4R Miramar Calafell 3* – Calafell. Hotel de playa con bar animado. Ambiente relajado.

Hotel 4R Playa Park 3* – Salou. Opción económica cerca de PortAventura. Ambiente sencillo.

Hotel 4R Salou Park I 4* – Salou. Dispone de spa y restaurante. Próximo al paseo marítimo.

Hotel Best Cambrils 4* – Cambrils. Hotel con servicios completos. Cercano a la playa.

Hotel Best Da Vinci 4* – Salou. Habitaciones tipo apartamento. Ubicación céntrica.

Hotel Best Los Ángeles 4* – Salou. Hotel reformado con ambiente animado. Ofrece piscina exterior.

Hotel Best Mediterráneo 3* – Salou. Funcional y económico. Cerca de playa y centro.

Hotel Best Oasis Park 4* – Salou. Piscinas y spa. A corta distancia del mar.

Hotel Best San Diego 4* – Salou. Habitaciones renovadas y restaurante. Muy céntrico.

Hotel Best San Francisco 4* – Salou. Estilo clásico, con bar animado. Próximo a la playa.

Hotel Best Sol d'Or 4* – Salou. Hotel junto a la playa. Habitaciones amplias.

Hotel Cala Font 4* – Salou. Frente al mar, con piscina y jardines. Muy valorado por familias.

Hotel Calypso 4* – Salou. Gran complejo con varias piscinas. Animación diaria.

Hotel Estival Park Silmar 4* – La Pineda. Resort con spa y piscinas. Ambiente activo.

Hotel Ibersol Playa Dorada 3* – Comarruga. Económico, frente al mar. Buen bar con terraza.

Hotel La Ràpita 4* – Sant Carles de la Ràpita. Frente al Delta del Ebro. Perfecto para excursiones.

Hotel Las Vegas 4* – Salou. Reformado, con piscina y terraza solárium. Muy céntrico.

Hotel Natura Park 4* – Comarruga. Familiar, con jardines y piscina. A 100 m de la playa.

Hotel Pino Alto 4* – Miami Platja. Habitaciones espaciosas y piscina. Cerca de Playa Cristal.

Murcia

• Hotel Cavanna 4* – Murcia: moderno, céntrico y buen servicio.

• Hotel Entremares 4* – Murcia: ambiente tranquilo con vistas al mar.

• Hotel Aluasun Doblemar 4* – Murcia: estilo funcional, cerca de zonas costeras.

• Hotel Los Delfines 4* – Murcia: servicios completos para mayores.

• Hotel Las Gaviotas 4* – Murcia: relajante y bien comunicado

Novedades

El Imserso ha introducido este año una tarifa reducida para un total de 7.447 plazas destinadas a los y las pensionistas con menos recursos. Por primera vez, aquellas personas que reciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o de jubilación de la Seguridad Social podrán viajar pagando una cantidad fija de 50 euros por su plaza, sin importar destino, siendo el Imserso el que asume el coste restante del viaje.

Las personas usuarias podrán viajar con animales de compañía en los viajes de costa peninsular y costa insular, reservándose plazas para adquirir un viaje en compañía de estos animales de acuerdo con la normativa y sus cuidados, y poniendo en valor los beneficios que los animales aportan en la salud y bienestar de las personas mayores.

