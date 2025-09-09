La carta que el Imserso va a enviar desde hoy a 4'3 millones de pensionistas para elegir viaje dentro de unos días Este año se ofrecen 879.213 plazas, de las cuales 440.284 son para el turismo de costa peninsular

Nacho Ortega Valencia Martes, 9 de septiembre 2025, 16:08

El IMSERSO va a enviar a lo largo de esta segunda semana de septiembre un total de 2.811.632 cartas a las 4.387.854 personas acreditadas para poder viajar con el programa de turismo, indicando el día a partir del cual pueden reservar sus viajes y permitiendo hacerlo de forma escalonada.

Las y los pensionistas de España podrán reservar su viaje a través de las páginas web de las empresas adjudicatarias (www.turismosocial.es, para los viajes de costa peninsular y turismo de escapada y www.mundicolor.es, para los viajes de costa insular), introduciendo su DNI y su clave de acreditación, o bien en cualquiera de las agencias de viaje autorizadas solo con el DNI.

Este año se ofrecen 879.213 plazas, de las cuales 440.284 plazas son para el turismo de costa peninsular, 228.142 se destinan al turismo de costa insular y 210.787 se reservan para el turismo de escapada. Para la costa peninsular se ofrecen 100 hoteles de 3 y 4 estrellas en la Comunitat Valenciana, Andalucía, Cataluña y Murcia. Uno de cada seis están ubicados en Benidorm.

Fecha de comercialización

La comercialización de los viajes comenzará el día 6 de octubre en las comunidades autónomas de Asturias, Cataluña, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco. Y el día 8 de octubre en el resto de las comunidades: Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia.

Novedades: tarifa plana y mascotas

El Imserso ha introducido este año una tarifa reducida para un total de 7.447 plazas destinadas a los y las pensionistas con menos recursos. Por primera vez, aquellas personas que reciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o de jubilación de la Seguridad Social podrán viajar pagando una cantidad fija de 50 euros por su plaza, sin importar destino, siendo el Imserso el que asume el coste restante del viaje.

Las personas usuarias podrán viajar con animales de compañía en los viajes de costa peninsular y costa insular, reservándose plazas para adquirir un viaje en compañía de estos animales de acuerdo con la normativa y sus cuidados, y poniendo en valor los beneficios que los animales aportan en la salud y bienestar de las personas mayores.

Los nuevos precios

Los pensionistas que deseen inscribirse en el Imserso 2025-2026 experimentarán una subida generalizada de las tarifas en un 6%, lo que se traduce en un incremento de entre 8 y 29 euros. Asimismo, aquellos que opten por realizar los viajes del Imserso en la temporada alta tendrán que hacer frente a un pago adicional de 100 euros.

Provincias de la costa mediterránea con transporte (Andalucía, Cataluña, Murcia y Comunitat Valenciana): Siete noches al precio de 244,04 euros; y estancia de nueve noches al precio de 309,22 euros.

Provincias de la costa mediterránea sin transporte (Andalucía, Cataluña, Murcia y Comunitat Valenciana): Siete noches al precio de 224,36 euros y estancia de nueve noches al precio de 270,39 euros.

Islas Baleares con transporte incluido: Estancia de siete noches al precio de 285,29 euros, y estancia de nueve noches a 353,37 euros.

Islas Baleares sin transporte: Estancia de siete noches al precio de 224,36 euros, y estancia de nueve noches a 270,52 euros.

Islas Canarias con transporte incluido: Siete noches al precio de 378,75 euros, y estancia de nueve noches al precio de 464,72 euros.

Islas Canarias sin transporte: Siete noches al precio de 224,28 euros, y estancia de nueve noches al precio de 270,39 euros.

Circuitos culturales con estancia de 5 noches (turismo de escapada): 312,51 euros.

Naturaleza con estancia de 4 noches(turismo de escapada): 305,75 euros.

Capitales de provincia con alojamiento durante 3 noches (turismo de escapada): 132,91 euros.

Ceuta y Melilla con alojamiento durante 4 noches (turismo de escapada): 305,75 euros.

Los requisitos para poder inscribirse son: ser pensionista de jubilación del sistema de Seguridad Social español; ser pensionista de viudedad con cincuenta y cinco o más años de edad; ser pensionista por otros conceptos o perceptor de prestaciones o subsidios de desempleo con sesenta o más años de edad; y ser asegurado o beneficiario del sistema de Seguridad Social español con sesenta y cinco o más años de edad.