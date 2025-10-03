Listado de las agencias que venden los viajes del Imserso este año por provincias y municipios La comercialización de los paquetes arranca en octubre, con precios que oscilan de los 132 a los 464 euros, tarifa plana de 50 euros para algunos beneficiarios y suplemento de 100 en temporada alta

Comienza la venta de los viajes del Imserso.

Nacho Ortega Valencia Viernes, 3 de octubre 2025, 01:28

Los viajes del Imserso se empiezan a vender en octubre de 2025 y este año se ofrecen 879.213 plazas, de las cuales 440.284 plazas son para el turismo de costa peninsular, 228.142 se destinan al turismo de costa insular y 210.787 se reservan para el turismo de escapada.

En el Programa de Turismo existen tres tipos de viajes: turismo de costa peninsular, turismo de costa insular y turismo de escapada (circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia, ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y de procedencia europea).

Los viajes de turismo de costa peninsular y turismo de escapada son gestionados por la UTE TURISMOSOCIAL mientras que los viajes de turismo de costa insular son gestionados por la UTE MUNDICOLOR.

La reserva de plazas no se puede hacer en las oficinas del Imserso ni de forma telefónica ante el Imserso. Se puede efectuar, con el número del Documento Nacional Identidad (DNI) y la clave que figura en la carta de acreditación, en la web de las empresas adjudicatarias TURISMOSOCIAL y MUNDICOLOR:

- para los viajes de Costa Peninsular y Turismo de escapada, a través de aplicación de Turismo Social en Google Play y App Store

- para los viajes de Costa Insular, a través de la aplicación de Mundicolor en Google Play y App Store

- También sepuede realizar de forma presencial en los puntos de venta o agencias de viajes

El viaje más barato cuesta este año 132,91 euros (exlcuyendo a quien pueda optar a la tarfa plana de 50 euros), y el más caro (sin incluir suplementos por temporada alta) 464,72 euros.

Los segundos y sucesivos viajes que se realicen con el Programa de turismo en cada temporada tienen un suplemento de 100 euros, con independencia de cuales sean los destinos elegidos en los segundos y sucesivos viajes.

Documentación y fechas

Las reservas se podrán efectuar desde las 09:00 horas del día indicado en la carta de acreditación, de acuerdo con el siguiente calendario:

• Las personas usuarias residentes en las Comunidades Autónomas de Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Ciudad Autónoma de Ceuta, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco, podrán comenzar a reservar sus viajes:

- el lunes 6 de octubre de 2025, los acreditados preferentes.

- el martes 7 de octubre de 2025, los acreditados no preferentes.

- el miércoles 8 de octubre de 2025, para más viajes que queden libres en su provincia.

• Las personas usuarias residentes en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Ciudad Autónoma de Melilla y Murcia, podrán comenzar a reservar sus viajes:

- el miércoles 8 de octubre de 2025, los acreditados preferentes.

- el jueves 9 de octubre de 2025, los acreditados no preferentes.

- el viernes 10 de octubre de 2025, para más viajes que queden libres en su provincia.

Destinos y precios de los viajes del Imserso

El Programa ofrece las siguientes modalidades de viaje:

• Zona Costa Peninsular: estancias de diez y ocho días en la Comunidad Autónoma de Cataluña, Comunidad Autónoma de Andalucía, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y Comunidad Valenciana.

• Zona Costa Insular: estancias de 10 y 8 días en la Comunidad Autónoma de Canarias y Comunidad Autónoma de Illes Balears.

• Turismo de Escapada, con estancias de 4, 5 y 6 días, con los siguientes tipos de viajes:

- Circuitos culturales.

- Turismo de naturaleza.

- Capitales de provincia.

- Ciudades de Ceuta y Melilla.

Los viajes experimentan una subida generalizada de las tarifas en un 6%, lo que se traduce en un incremento de entre 8 y 29 euros. Asimismo, aquellos pensionistas que opten por realizar los viajes del Imserso en la temporada alta tendrán que hacer frente a un pago adicional de 100 euros.

Provincias de la costa mediterránea con transporte (Andalucía, Cataluña, Murcia y Comunitat Valenciana): Siete noches al precio de 244,04 euros; y estancia de nueve noches al precio de 309,22 euros.

Provincias de la costa mediterránea sin transporte (Andalucía, Cataluña, Murcia y Comunitat Valenciana): Siete noches al precio de 224,36 euros y estancia de nueve noches al precio de 270,39 euros.

Islas Baleares con transporte incluido: Estancia de siete noches al precio de 285,29 euros, y estancia de nueve noches a 353,37 euros.

Islas Baleares sin transporte: Estancia de siete noches al precio de 224,36 euros, y estancia de nueve noches a 270,52 euros.

Islas Canarias con transporte incluido: Siete noches al precio de 378,75 euros, y estancia de nueve noches al precio de 464,72 euros.

Islas Canarias sin transporte: Siete noches al precio de 224,28 euros, y estancia de nueve noches al precio de 270,39 euros.

Circuitos culturales con estancia de 5 noches (turismo de escapada): 312,51 euros.

Naturaleza con estancia de 4 noches (turismo de escapada): 305,75 euros.

Capitales de provincia con alojamiento durante 3 noches (turismo de escapada): 132,91 euros. Es el viaje más barato.

Ceuta y Melilla con alojamiento durante 4 noches (turismo de escapada): 305,75 euros.

