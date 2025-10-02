Una inmobiliaria de Valencia transforma una guardería en 12 apartamentos de hasta 170.000 euros Los compradores tendrán que compartir espacios comunes como la cocina o la sala de estar

Los miniapartamentos de 'coliving' que han surgido en una antigua guardería del barrio de Morvedre, en Valencia, y que se han vendido en un abrir y cerrar de ojos son un claro ejemplo de que pescar una buena oportunidad en el mercado de la vivienda es prácticamente un milagro. Ni 48 horas han durado publicadas las 12 estancias que la inmobiliaria Invernomics Real Estate puso en venta, lo que refleja que la demanda sigue unos cuantos escalones por encima de la oferta.

Ubicados a menos de media hora de la Plaza del Ayuntamiento de la capital valenciana y con precios que oscilaban entre los 140.000 y los 170.000 euros, estos nuevos alojamientos eran un caramelo para los inversores. Tener que compartir espacios comunes, como la cocina, la sala de estar o la terraza, tal y como se hace en los 'coliving', no ha sido un impedimento para la docena de personas que se ha decidido a comprar estos apartamentos.

Ahora, con la reserva de los apartamentos ya realizada y las obras iniciadas, tendrán que esperar entre ocho meses y un año para poder disfrutar de estas viviendas con espacios comunes compartidos. Una convivencia que será internacional, ya que la mitad de las habitaciones las han reservado personas extranjeras, mientras que el resto son de nacionales.

Aunque la inmobiliaria no ha concretado el perfil de los compradores de estos nuevos apartamentos, sí que ha detallado que el público objetivo es jóvenes profesionales, nómadas digitales, estudiantes de máster y postgrado y nuevos residentes en Valencia.

La velocidad a la que se han reservado los pisos de media estancia no es exclusiva del barrio de Morvedre, ya que la inmobiliaria ha informado de que también ha cerrado una operación en menos de 48 horas en el barrio de Monteolivete, en la capital. En este caso, los precios oscilaban entre 140.000 y 200.000 euros.