Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia la llegada de un chorro polar y nuevas lluvias a la Comunitat
Una pareja de jóvenes, buscando piso en una agencia inmobiliaria. R. C.

Los jóvenes con casa en propiedad caen ya al 30%

El precio de los inmuebles en España está creciendo más del doble que en la zona euro y expulsa a este colectivo del mercado

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:55

Comenta

El interminable rally que están protagonizando los precios de la vivienda está expulsando a los jóvenes del mercado inmobiliario, precisamente el colectivo que más actividad ... ha tenido tradicionalmente, y retrasando la edad de emancipación hasta los 30 años. En la actualidad, solo un 30% de los menores de 35 años tiene una casa en propiedad, frente al 30% que la poseían en 2023, según el informe 'Los jóvenes y el mercado de la vivienda en 2025' elaborado por Fotocasa Research.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma que el cuerpo calcinado es el de Bea Guijarro
  2. 2 Un incendio en una fábrica con miles de litros de ácidos en Bonrepòs deja un herido y una enorme columna de humo
  3. 3 Una inmobiliaria de Valencia transforma una guardería en 12 apartamentos de hasta 170.000 euros
  4. 4 «Queremos que se haga justicia, no me creo que Bea subiera en chanclas a la montaña»
  5. 5

    Vendido en 48 horas un bloque de pisos para coliving entre Ruzafa y la Ciudad de las Artes
  6. 6 Chóferes de empresas de la red narcoportuaria ya buscan empleo en otras compañías
  7. 7 La última imagen de Bea
  8. 8 Quevedo cancela su concierto de hoy en Valencia
  9. 9 Un incendio en una fábrica con miles de litros de ácidos en Bonrepòs deja un herido y una enorme columna de humo
  10. 10

    VÍDEO | Pradas a Mazón a su llegada al Cecopi: «Ha sido una meteorología nunca conocida. Una explosión»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los jóvenes con casa en propiedad caen ya al 30%

Los jóvenes con casa en propiedad caen ya al 30%