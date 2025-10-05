Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un piso a la venta ocupado ilegalmente en la calle Comte d'Altea, el 1 de octubre de 2025. Irene Marsilla.

Comprar una casa, pero no poder vivir en ella

Las inmobiliarias advierten de que adquirir una vivienda ocupada, alquilada o de nuda propiedad es cada vez más común en la Comunitat y en Valencia ya representan el 8% de la oferta

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:49

Comenta

La paciencia es una cualidad cada vez más preciada para comprar una vivienda. En un mercado donde los precios están en máximos históricos y ... donde el desequilibrio entre la oferta y la demanda es tan diáfano, adquirir una casa sin tener su posesión y sin poder entrar en ella de inmediato es una alternativa que se empieza a valorar con buenos ojos. Así, alternativas como comprar inmuebles ocupados ilegalmente, con inquilinos alquilados o en nuda propiedad estén brotando como setas. O desembolsas cantidades disparadas o esperas, no queda otra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia la llegada inminente de las lluvias a la Comunitat y señala dónde caerán
  2. 2 Absuelto de violar a una joven que se insinuó semidesnuda a tres amigos
  3. 3 Siete heridos al chocar dos coches y volcar uno de los vehículos en una rotonda de Malilla, un punto negro de tráfico
  4. 4 Un grupo de familiares y amigos de un violento ladrón intentan evitar su detención en Paterna
  5. 5

    Ángela, un calvario que empezó en Tailandia y dura ya un año
  6. 6

    No renta ser indumentarista oficial de la corte de honor en Valencia
  7. 7

    La angustia de un músico nómada en Valencia: «Me robaron mi modo de vida»
  8. 8

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  9. 9 La afición del Valencia estalla: «¡Jugadores, mercenarios!»
  10. 10 El viaje más barato del Imserso se empieza a vender el 6 de octubre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Comprar una casa, pero no poder vivir en ella

Comprar una casa, pero no poder vivir en ella