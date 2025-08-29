Valencia alcanza máximos históricos en el precio de la vivienda tanto en la compra como en el alquiler

El mercado inmobiliario atraviesa un momento dulce para los inversores, que se traduce en una pesadilla para los interesados en acceder a una vivienda. ... El segundo trimestre en la provincia de Valencia concluyó con precios máximos tanto en el alquiler como en la vivienda debido al encarecimiento constante y progresivo, que deja un incremento interanual en los precios superior al 11%.

Así se refleja en el Informe sobre el Mercado Inmobiliario de Valencia del segundo trimestre de 2025, elaborado por el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia, quienes consideran que el incremento de los precios viene provocado especialmente por la falta de oferta. «Se está produciendo un progresivo descenso de la oferta y eso se materializa en una mayor presión alcista sobre los precios», ha explicado Luis Fabra, director de la Cátedra en Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza y encargado de la presentación del estudio.

El número de viviendas ofertadas en la provincia de Valencia (20.004) ha disminuido un 24,4% en el último año, a pesar de que el número de compraventas, sobre todo de vivienda usada, ha aumentado un 16% respecto al mismo periodo y ya se sitúa en niveles de actividad cercanos a los registrados durante el boom inmobiliario, lo que evidencia que la demanda sigue siendo muy superior a la oferta.

Lo mismo sucede en el mercado del alquiler, donde la oferta sí que ha experimentado un crecimiento notable (desde octubre hasta junio sólo en la ciudad de Valencia se han sacado 500 viviendas nuevas para el alquiler), pero los precios «no hacen otra cosa que seguir subiendo». De hecho, ya alcanzan máximos históricos mes a mes hasta situarse en 13,4 euros el metro cuadrado en la provincia de Valencia, disparándose hasta los 15,5 euros el metro cuadrado en el 'cap i casal'.

Los registradores consideran que la situación del mercado resulta «insostenible» para cualquiera que desee acceder a una vivienda. Sin embargo, advierten que desde la perspectiva del vendedor «no vamos a tener un comportamiento distinto respecto al precio de la vivienda». Luis Fabra reconoce que resulta complicado creer que los propietarios desaprovechen la realidad actual, en la que «hay poco producto y fácilmente se coloca».

De tal modo, el precio de vivienda ofertado (aquel que pone el vendedor de inicio) también alcanza máximos históricos en algunos puntos de la provincia, como la ciudad de Valencia, donde ya se sitúa en torno a los 3.000 euros por metro cuadrado, tras experimentar una variación interanual del 20,1%.

A pesar de la compleja situación, desde el colegio de agentes de la propiedas consideran que la situación en Valencia «no está tan mal» si se realiza una comparativa con otros territorios del panorama nacional. «El mercado sigue, podríamos catalogarlo, de muy caliente. Nos podemos considerar muy privilegiados. Cuando comparas con Baleares, San Sebastián o Barcelona, que ya están en máximos de precio históricos desde hace tiempo y los salarios no tienen tantas diferencias, nos podemos considerar parcialmente privilegiados», explica el director de la cátedra de vivienda.