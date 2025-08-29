Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Valencia alcanza máximos históricos en el precio de la vivienda tanto en la compra como en el alquiler
Inmobiliaria ubicada en el Cabanyal. LP

Valencia alcanza máximos históricos en el precio de la vivienda tanto en la compra como en el alquiler

Los registradores de la propiedad consideran que la tendencia alcista, que deja un crecimiento interanual del 11%, es insostenible ya que «la gente no se puede permitir acceder a un hogar»

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Viernes, 29 de agosto 2025, 13:54

El mercado inmobiliario atraviesa un momento dulce para los inversores, que se traduce en una pesadilla para los interesados en acceder a una vivienda. ... El segundo trimestre en la provincia de Valencia concluyó con precios máximos tanto en el alquiler como en la vivienda debido al encarecimiento constante y progresivo, que deja un incremento interanual en los precios superior al 11%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El lehendakari llama al presidente andaluz y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes
  2. 2 Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión colapsa el by-pass y deja ocho heridos
  3. 3 Aemet anuncia un cambio radical del tiempo para este fin de semana en la Comunitat
  4. 4 Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión colapsa el by-pass y deja ocho heridos
  5. 5 Muere el joven atrincherado en Agost tras 35 horas de infructuosa negociación
  6. 6 Corte total en la A-7 a la altura de Puçol tras un accidente
  7. 7 Fallece uno de los hermanos Ferrández en una explosión en su pirotecnia de Redován
  8. 8 Herida grave una joven al caer de un tercer piso en el centro de Valencia
  9. 9 Montserrat registra un nuevo terremoto este jueves
  10. 10

    La fiesta ochentera más chic que ha congregado a diez mil personas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Valencia alcanza máximos históricos en el precio de la vivienda tanto en la compra como en el alquiler

Valencia alcanza máximos históricos en el precio de la vivienda tanto en la compra como en el alquiler