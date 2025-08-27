Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Euromillones de este martes deja un nuevo millonario en la ciudad española preferida por los amantes del surf y las playas
Turistas en el centro de Valencia. JL Bort

Cada vez menos pisos turísticos por kilómetro cuadrado: la Comunitat lidera la caída de la concentración en España

Alicante y Valencia son dos de las provincias con un mayor descenso desde agosto del año pasado, pero se mantienen en la lista de regiones con más viviendas de este tipo por superficie habitada

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:03

El plan de contención de la Generalitat sobre las viviendas de uso turístico parece haber dado con la tecla para controlar su expansión. Ha ... pasado un año desde la entrada en vigor de la nueva normativa y los resultados hablan por sí solos: 13.300 pisos turísticos menos en la Comunitat. Una cifra que ha convertido a la Comunitat en un espejo en el que mirarse para el resto de autonomías.

