Cada vez menos pisos turísticos por kilómetro cuadrado: la Comunitat lidera la caída de la concentración en España

El plan de contención de la Generalitat sobre las viviendas de uso turístico parece haber dado con la tecla para controlar su expansión. Ha ... pasado un año desde la entrada en vigor de la nueva normativa y los resultados hablan por sí solos: 13.300 pisos turísticos menos en la Comunitat. Una cifra que ha convertido a la Comunitat en un espejo en el que mirarse para el resto de autonomías.

Según las cifras del portal de Transparencia de la Generalitat utilizadas por LAS PROVINCIAS, la Comunitat ha pasado de tener registrados 100.923 pisos turísticos a 87.633 durante la primera semana de agosto de ambos ejercicios.

De hecho, la Comunitat ha sido la región en la que más ha disminuido la concentración (número de viviendas de uso turístico por cada kilómetro cuadrado habitado) desde agosto del año pasado, según un estudio de la tecnológica Mabrian sobre la evolución interanual de la concentración de la oferta de viviendas de uso turístico. Es decir, las viviendas de este tipo cada vez ocupan un espacio menor en las áreas habitadas -el estudio excluye las áreas sin población ni oferta, como parques naturales- de las tres provincias valencianas.

En un año, la región ha experimentado una disminución cercana a una vivienda turística por kilómetro cuadrado habitado, lo que supone una caída mucho mayor a la de la media nacional, donde el descenso ha sido de 0,2 puntos, pasando de 6,8 a 6,6 propiedades destinadas al alquiler turístico por cada kilómetro cuadrado de media.

Un estudio que evidencia, como explica Carlos Cendra, socio y director de marketing y comunicación de Mabrian, «el efecto tanto de las regulaciones que han entrado en vigor recientemente como de los recursos dedicados, en todos los niveles de la administración, a monitorizar y regularizar esta oferta».

Así, Alicante se ha convertido en la provincia que más ha disminuido la concentración de este tipo de inmuebles en los últimos doce meses, tras registrar este año una cifra 1,2 puntos inferior que la del pasado curso. Pese a ello, la provincia alicantina sigue siendo la segunda con mayor número de viviendas de uso turístico en zonas ya habitadas, con 18,8 pisos por cada kilómetro cuadrado.

Algo similar sucede en Valencia, donde la concentración se ha reducido un 0,7 respecto al verano pasado, pero el número de viviendas destinadas al arrendamiento turístico sigue siendo uno de los más elevados del territorio nacional (11,34 por kilómetro cuadrado). En Castellón el descenso ha sido ligeramente inferior.

No obstante, la influencia del turismo sigue siendo elevada en la región. La Comunitat es una de las autonomías con mayor concentración de viviendas destinadas al uso vacacional, con una media de 13,5 por cada kilómetro cuadrado.

Los número registrados por la Comunitat se deben en buena parte a la situación de Alicante que, pese a la bajada experimentada desde agosto del año pasado, sigue siendo la segunda provincia con mayor número de pisos turísticos por kilómetro cuadrado.

La lista la encabeza Málaga, una provincia que ha experimentado un comportamiento totalmente opuesto a la Comunitat. De hecho, es la provincia con mayor concentración de vivienda turística en España, alcanza 19,31 alquileres turísticos por kilómetro cuadrado.

La masificación de vivienda turística no solo afecta al territorio malagueño, sino a la totalidad de la región andaluza. Sevilla es la provincia en la que más ha crecido la concentración desde agosto de 2024, por lo que Andalucía atraviesa ahora una situación similar a la que se enfrentaba la autonomía valenciana hace justo un año. La preocupación crece y las primeras reacciones no tardan en llegar. El Ayuntamiento de Málaga avanzó hace un par de semanas su intención de aplicar una moratoria de tres años para el registro de nuevas viviendas turísticas en la ciudad, que es donde se concentran la mayoría de inmuebles destinados al alquiler vacacional.