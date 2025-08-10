Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet activa un aviso amarillo ante la previsión de chubascos y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde lloverá
Turistas en la ciudad de Valencia. JL Bort

El cerco a los pisos turísticos ilegales deja 36 cierres diarios en la Comunitat Valenciana

Un año del decreto ·

Valencia es la ciudad con más vivienda vacacional con 5.918 inmuebles después de Torrevieja, que encabeza el ranking de estos alojamientos

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Domingo, 10 de agosto 2025, 18:36

La modificación del decreto impulsado por el Botánico para regular el alojamiento turístico en la Comunitat sopla las velas de su primer aniversario y ... cumple su propósito de poner coto a un sector que iba camino de irse de madre, si no lo había hecho ya. El verano pasado el registro oficial de la Conselleria de Turismo superó los 100.000 inmuebles de este tipo inscritos y, por ende, dados de alta. Esta cifra rompió todos los récords y motivó la actualización de la normativa vigente. La lucha sin cuartel contra la oferta ilegal, el endurecimiento de las multas para los infractores o la cesión de las competencias de inspección y sanción sobre el sector a los ayuntamientos que las solicitasen, eran algunas de las principales novedades legales que se pretendían activar. ¿El balance de su puesta en marcha? En cuestión de un año se han cerrado 13.300 apartamentos turísticos que infringían la legislación en toda región, a razón de más de 36 al día.

