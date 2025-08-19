Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un grupo de turistas, en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. EFE/MANUEL BRUQUE

La caída en la oferta de apartamentos turísticos en Valencia dispara los precios

Las tarifas crecen un 13%, con picos de hasta 180 euros la noche en el entorno de la Albufera, mientras colonizan los alrededores de Malilla y las pedanías del norte

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Martes, 19 de agosto 2025, 00:41

Parecía fácil de entender, pero nadie se atrevía a acercarse con el cascabel a un gato que parecía propenso a arañar. Ha sido aumentar el ... control en los apartamentos turísticos ilegales en Valencia y no solo reducirse su cantidad, obviamente, sino que también se ha disparado el coste de la noche. Según los datos de julio, los últimos disponibles en el Sistema de Inteligencia Turística de Visit Valencia, el coste medio de una noche en una vivienda turística en el Cap i Casal ha pasado de 158 a 178, un 12% más en apenas un año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos policías abaten a tiros a un hombre que intentó agredirlos con un cuchillo en Valencia
  2. 2

    Un gorrilla muere tras recibir una paliza en Valencia a manos de dos hombres que huyeron en una moto
  3. 3 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Llíria
  4. 4 Valencia amanece con cielo anaranjado: Aemet da una explicación
  5. 5

    Los vecinos de la Calderona, atemorizados ante un polvorín en mitad del monte
  6. 6 Las tormentas secas originan siete incendios en la Comunitat este lunes
  7. 7 La lluvia vuelve a Valencia esta semana y Aemet activa un doble aviso para este martes: dónde y cuándo va a llover
  8. 8 Colapsa un colector en Alboraya por las toallitas húmedas
  9. 9 Extinguido el incendio forestal en Jarafuel
  10. 10 Los autónomos estallan contra las bajas laborales fraudulentas en menores de 30 años y piden medidas de control: «Es algo que no cuadra»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La caída en la oferta de apartamentos turísticos en Valencia dispara los precios

La caída en la oferta de apartamentos turísticos en Valencia dispara los precios