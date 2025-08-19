La caída en la oferta de apartamentos turísticos en Valencia dispara los precios

Parecía fácil de entender, pero nadie se atrevía a acercarse con el cascabel a un gato que parecía propenso a arañar. Ha sido aumentar el ... control en los apartamentos turísticos ilegales en Valencia y no solo reducirse su cantidad, obviamente, sino que también se ha disparado el coste de la noche. Según los datos de julio, los últimos disponibles en el Sistema de Inteligencia Turística de Visit Valencia, el coste medio de una noche en una vivienda turística en el Cap i Casal ha pasado de 158 a 178, un 12% más en apenas un año.

Este aumento tiene que ver, claro, con la reducción de apartamentos. En cuestión de un año se han cerrado 13.300 apartamentos turísticos que infringían la legislación en toda región, a razón de más de 36 al día. Según datos de la Conselleria de Turismo, la Comunitat ha pasado de tener registrados 100.923 pisos turísticos a 87.633 durante la primera semana de agosto de ambos ejercicios. Además, desde el Consell estiman que el descenso en cuanto al número de inmuebles sea todavía más acusado de cara a finales de este 2025. En el cuatrimestre que todavía resta de este año, Turismo vaticina dar de baja cerca de 7.000 unidades que a día de hoy permanecen registradas en una tercera fase de depuración del censo autonómico. De hecho, se prevé que a finales de 2025 el listado de viviendas de uso turístico valencianas esté completamente actualizado y depurado.

Según el Sistema de Inteligencia Turística, en julio de 2024 había en Valencia 11.665 apartamentos, casi un 8% más que el mismo mes de 2025, cuando el número de apartamentos que se ofertaban en las redes era de 10.518. En junio del pasado año, además, los apartamentos registrados en la capital eran 1.543, mientras que un año después el dato era de 1.191.

Esta reducción de la demanda ha aumentado los precios, tal como se podía esperar en aplicación del universal principio de la ley de la oferta y la demanda: a menos apartamentos ofertados, más precio. Precios que, en ocasiones, registran aumentos de hasta el 30% con respecto al pasado año. Es lo que ocurre, por ejemplo, en los alrededores de la Albufera. En la semana del 4 al 8 de agosto, la tarifa media en esa zona era de 180 euros, cuando en el mismo periodo de 2024 era de 131 euros. La mayoría de estos apartamentos que se ofertan se encuentran situados en la pedanía de El Saler, mientras que otro gran foco de atracción es El Perellonet. Pinedo, que también aparece en este apartado, cuenta asimismo con decenas de viviendas turísticas. Y eso que la Albufera no ha vivido su mejor año. La dana afectó gravemente al lago y al decisión de poder abrir las compuertas cuando así lo decida la Junta de Desagüe ha provocado decenas de quejas este verano por los vecinos de las pedanías marítimas del lago, que han visto sus aguas enturbiadas por la salida de caudales de la Albufera.

Con todo, los alrededores del parque natural no son los únicos afectados por este aumento de los precios. En la playa y el Marítimo 3el aumento ha sido del 8%, mientras que en la Ciudad de las Artes y la Alameda se ha quedado en el 9%. El centro histórico es la zona de Valencia donde menos ha crecido la tarifa media por noche, un 6,9%. En Ruzafa el dato ha sido de 9,6%, mientras que en los alrededores del Palacio de Congresos el aumento ha sido del 17,3%. Los alrededores de la ciudad se han disparado al 17,7%. A barrios como Malilla o las pedanías del norte también han llegado ya los apartamentos turísticos, así como al entorno de Mislata.

Valencia es la segunda ciudad en la que más apartamentos turísticos se han cerrado, sólo por detrás de Torrevieja, según datos de la conselleria que dirige Marían Cano. La clasificación de ciudades que más apartamentos han cerrado incluye Benidorm con 5.559, Calpe con 5.284, Dénia con 4.829, Orihuela con 4.429, Xàbia con 4.328, Oropesa del Mar con 3.147, Alicante con 3.109, Peñíscola con 2.932 y Santa Pola, que cierra este particular 'top 10', con 2.911 unidades. En el caso de Valencia, la oferta de pisos turísticos inscritos en el censo de la Generalitat tuvo una caída interanual de un centenar de apartamentos pasando de los 6.012 en 2024 a 5.918. Estos dígitos colocan a la capital del Turia como la segunda población con mayor número de estos alojamientos de toda la Comunitat cuando el pasado año ostentaba el cuarto puesto.