El precio del alquiler alcanza máximos tras crecer hasta un 40% en la periferia de Valencia

La escalada de precios en el mercado inmobiliario, tanto de compra como de alquiler, se ha convertido en una tendencia habitual en los últimos ... meses. El segundo trimestre del curso concluyó con la mayoría de comunidades autónomas habiendo alcanzado precios máximos, sobre todo en lo que se refiere al precio del alquiler. La Comunitat Valenciana no se quedó atrás. El índice de precios tanto de Fotocasa refleja que el coste de una vivienda alquilada en la región ha alcanzado su punto más alto histórico este mes de julio, cuando el metro cuadrado en la Comunitat se situó en los 13,94 euros.

Y es que en el último años el precio del alquiler en la Comunitat ha crecido un 11,8%. En cifras absolutas, el aumento supone tener que pagar en torno a 150 euros más al mes por un piso tipo de unos 100 metros cuadrados. Un incremento que se ha producido prácticamente en la totalidad del territorio valenciano. De los 35 municipios analizados por el portal inmobiliario, 29 presentan subidas del precio del alquiler respecto al último año, que, en la mayoría de los casos superan el 10%.

En la provincia de Valencia, donde se ha experimentado el mayor incremento de precios de la Comunitat, con una subida del 12,8%, el precio mínimo a pagar por un estudio o un inmueble de menos de 100 metros cuadrados con una única habitación se sitúa en los 1.257 euros. Precisamente, los inmuebles de menor tamaño son los que más se han encarecido en los últimos cinco años en la provincia, después de que su precio haya subido más de un 15% desde 2020.

El coste de un arrendamiento en Valencia asciende considerablemente, hasta cerca de los 1.700 euros de media, si a la búsqueda de piso se le añaden requisitos como disponer de dos o más habitaciones o tener plaza de garaje incluida.

La «asimetría estructural entre oferta y demanda» es, según Fernando Cos-Gayón, director de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la UPV, la principal causa del tensionamiento del precio del alquiler en la Comunitat. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), apenas el 16,9% de la vivienda principal está destinada al alquiler, muy por debajo de la media europea.

Más si cabe, si se tiene en cuenta el crecimiento poblacional experimentado en los últimos cinco años, con más de 100.000 nuevos residentes en la región. «La presión es inevitable», comenta el experto, que considera que la indefensión jurídica provocada por la entrada en vigor de la nueva Ley de la Vivienda ha propiciado una reducción todavía mayor de la oferta, debido a la introducción de nuevas medidas como los topes de renta o las prórrogas forzosas.

La escasez de inmuebles ofertados para el alquiler, y, consecuentemente, el encarecimiento de los precios ha provocado un desplazamiento de la demanda hacia zonas menos tensionadas, o que al menos no lo estaban hace un año. El caso del área metropolitana de Valencia resulta llamativo, ya que es la zona que presenta las subidas de precio más notables de toda la Comunitat. En los municipios que rodean el 'cap i casal' las rentas mensuales por metro cuadrado han experimentado incrementos de hasta el 40%. Moncada es la localidad en la que más han subido los precios, según el índice de Fotocasa, situándose en los 13,99 euros por metro cuadrado, después de haber aumentado un 39,3% respecto al año pasado. Otros municipios periféricos como Paterna o Burjassot también han actualizado los precios de sus alquileres al alza.

En el otro lado de la balanza, una de las únicas excepciones de la zona metropolitana de la provincia de Valencia se encuentra en Torrent, donde el precio del alquiler se ha abaratado un 1,2% si se compara con agosto de 2024.

Desde la Cátedra de Vivienda advierten de que la solución para frenar la imparable subida de precios del alquiler pasa por una reordenación de las políticas de vivienda. Cos-Gayón mantiene que es necesario «un cambio profundo» que combine nueva producción asequible (VPP pública y privada), seguridad para los arrendadores, generación de suelo residencial en ciudades de alta demanda y agilidad en las tramitaciones de licencias para ofrecer comodidad tanto a los propietarios como a los inquilinos y encontrar así un equilibrio entre oferta y demanda que permita ajustar los precios a la realidad económica actual.