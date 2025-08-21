El precio de vivir en una casa con piscina en Valencia La ciudad es una de las que registra un mayor sobrecoste entre este tipo de inmuebles y los que no cuentan con zona de baño

Javier Gascó Valencia Jueves, 21 de agosto 2025, 00:30

Disponer de una casa con piscina es un privilegio que, como todo en esta vida, tiene un coste. Es cierto que apenas puede disfrutarse durante poco más de tres meses al año, pero puede ser esencial para poder sobrevivir a una ola de calor como la que acaba de tener lugar. Sin embargo, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar de más por una vivienda por el simple hecho de que esta tuviera piscina?

Para responder a esa respuesta el portal inmobiliario Idealista ha realizado un estudio en el que analiza los precios de los pisos en venta que disponen de piscina y los compara con los precios de los pisos en venta que no cuentan con una zona de baño. Para ello, excluye de la ecuación los chalets, por lo que únicamente tiene en cuenta las viviendas con piscinas comunitarias o adosados ubicados en complejos residenciales.

Teniendo en cuenta la metodología del estudio, en la provincia de Valencia un 9% de los pisos en venta disponen de piscina, ubicándose varios puntos por debajo de la media para el territorio nacional que establece que un 34% de los pisos ofertados tienen piscina.

Sin embargo, los inmuebles en venta en Valencia que disponen de piscina tienen uno de los sobrecostes más elevados de todo el territorio nacional. Es decir, los compradores que deseen adquirir un piso con piscina se verán obligados a desembolsar más del doble (110%) de lo que pagarían por una vivienda sin piscina.

La de Valencia es la quinta mayor diferencia de España respecto al precio entre ambas tipologías de vivienda. Barcelona lidera la lista, ya que los inmuebles con piscina tienen un sobrecoste del 163% en la ciudad Condal. Le siguen las diferencias de precio de Teruel (147%), Lleida (118%) y Ceuta (112), donde existe una mayor diferencia de precios entre viviendas con y sin piscina.

En España el 34% de todos los pisos en venta en idealista cuenta con piscina. La capital en la que más inmuebles cuentan con esta comodidad es Alicante, ya que el 37% de todas los que se anuncian la tiene. Le siguen Málaga (31%), Palma (23%), Ciudad Real (19%), Logroño (17%), Granada (16%), Cuenca (16%), Melilla (14%), Almería (13%), Ávila (13%), Toledo, Córdoba, Valladolid y Madrid (12% en los 4 casos). En Barcelona el 6% de los pisos dispone de ella.