La casa de lujo más cara de la Comunitat Valenciana que no encuentra comprador La vivienda está situada en Altea y cuesta casi 10 millones de euros

Los hay que tienen la afición de entrar en las páginas de las inmobiliarias y fantasear con las viviendas que se comprarían si fueran millonarios. El simple hecho de ver las fotos e imaginarse en alguna de estas casas de lujo les supone un placer oculto. En el ranking particular de Idealista, hay un chalet de ensueño que encabeza la lista de la Comunitat Valenciana. Cuesta casi 10 millones de euros (concretamente 9.900.000) y ya encabezó este mismo tanking en agosto de 2024, por lo que no está encontrando comprador por el momento.

Esta casa independiente de lujo se sitúa en la localidad alicantina de Altea y cuenta con un total de 1.802 metros cuadrados, 11 habitaciones y está ubicado junto a la montaña y con «vistas al mar». Se enclava en una parcela de 8.581 metros cuadrados en una calle sin salida que bordea un bosque de pinos, un área natural protegida en la que no se puede construir, señalan en el anuncio publicado.

«Hay varios inmuebles sobre la parcela. La casa principal está construida en estilo clásico y consta de un amplio salón, comedor, cocina independiente, cinco dormitorios con cuatro baños y vestidor, con terrazas e impresionantes vistas al mar, a las montañas y al emblemático casco antiguo de Altea», detallan desde Idealista. Dentro de la vivienda, en la planta baja, hay un apartamento de invitados con entrada independiente, que cuenta con dos dormitorios y un baño. Desde la casa principal se entra a través de un hall acristalado al ala derecha de la vivienda, construida en 2009 y con un estilo moderno. Hay un amplio dormitorio principal con baño integrado y dos despachos que se pueden convertir en dormitorios adicionales.

Y siguen los lujos. También hay una sala de cine, una bodega y otro apartamento de invitados con entrada independiente que consta de salón, cocina, tres dormitorios y dos baños. Alrededor de toda la vivienda hay un jardín mediterráneo con varios tipos de plantas y césped natural, así como una gran piscina rodeada de una terraza y una pista de tenis. Junto a la piscina hay otro edificio con bar, cocina, sala de estar, dormitorio, dos baños y una sauna.

La casa está equipada con calefacción por suelo radiante con gas, aire acondicionado incorporado y paneles solares de 30KW para proporcionar electricidad y agua caliente. Además, hay aparcamientos cubiertos y descubiertos para más de diez coches y una casa independiente en la parcela.

En el conjunto de España, las dos viviendas más caras se encuentran en Marbella. La primera cuesta 30 millones de euros y la segunda 29,5 millones. Para encontrar la tercera más cara hay que viajar hasta las Baleares, en concreto a Calvià, donde se vende un chalet de lujo por 25 millones de euros.