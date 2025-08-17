Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Plaza Hermanos Becquer en Orriols. LP

El distrito de Valencia capital notablemente más barato para comprar vivienda en la actualidad

El coste medio se sitúa en los 3.123 euros el metro cuadrado

J.Zarco

Valencia

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:39

El precio de la vivienda no deja de crecer en España y Valencia no es una excepción. Esta tendencia no parece que se vaya a frenar en los próximos meses y cada día que pasa el coste de adquirir un inmueble es más elevado. Por lo tanto, la opción más recomendable para los interesados es no demorarse demasiado en la compra.

En Valencia capital, el premio medio de una vivienda en julio es de 3.123 euros el metro cuadrado, un 1,8% más que en el mes de junio y un 4,4% más que en abril. Además, el dato más sorprendente es que se ha incrementado un 19,7% respecto al año pasado, según los datos del portal inmobiliario 'Idealista'.

Por distritos, existe claramente uno donde el coste es mucho más económico. Se trata de Rascanya, a 2.088 euros el metro cuadrado, un 0,9% menos que el mes pasado. Le sigue Patraix a 2.567 €/m2 y después Benicalap a 2.580 €/m2. Tras ellos está Benimaclet a 2.792 euros el metro cuadrado.

Para aquellos que disfrutan de una situación económica mejor y buscan las zonas más exclusivas de la ciudad, el distrito más caro es L'Eixample a 4.659 euros el metro cuadrado. Después está Ciutat Vella con 4.465 euros el metro cuadrado y El pla del Real a 4.052 €/m2, un 4,5% más que en junio.

El precio medio en Valencia capital supone que un piso de alrededor de 80 metros cuadrados tenga un coste de 250.000 euros. En el distrito de Rascanya quedaría en 167.000 euros mientas que en L'Eixample en 372.000 euros.

