Vista panorámica de uno de los municipios que disparan su precio del alquiler en un año. Tino Calvo

El municipio a 20 minutos en coche de Valencia que ha disparado su precio del alquiler en apenas un año

Un conocido portal inmobiliario publica un listado con la variación interanual del precio de la vivienda en la Comunitat Valenciana

D. Merino

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:28

Hablar sobre el mercado inmobiliario es adentrarse en terreno escabroso y con curvas por la situación inestable que vive actualmente. Todo ello por factores archiconocidos como el alza en la demanda y una falta de oferta que deriva en una escalada de precios incesante. Todo ello se transforma en un cóctel nada halagüeño para los compradores y, de paso sea, también para los arrendadores.

Logicamente la Comunitat Valenciana no es ajena a esta situación y su mercado del alquiler sigue marcando máximos históricos. Algo que repercute también en los municipios cercanos a las capitales de provincia, según datos del último informe publicado por el conocido portal inmobiliario Fotocasa.

Y es que según indica, en la Comunitat el precio de la vivienda en alquiler sube un 1,5% en su variación mensual y un 11,8% en su variación interanual, situando su precio en 13,94 €/m2 al mes en julio. De este modo, la terreta ha experimentado en un año un incremento en el precio medio de las viviendas, pasando de 998 euros a 1.115 euros en julio de 2025 por un piso de 80 m2.

La radiografía por municipios también desvela que en 28 de los 34 municipios analizados, el precio de las viviendas en alquiler se ha incrementado respecto al año anterior. La palma se la lleva Moncada, municipio a apenas 20 minutos en coche de Valencia, que es la que más incrementos acumula en julio con un 39,3%.

Le siguen ciudades como Paterna (38,7%), Burjassot (34,3%), Sagunto / Sagunt (34,2%), Villajoyosa / La Vila Joiosa (26,4%), Dénia (26,2%), Guardamar del Segura (21,7%), Elda (21,4%) y Jávea / Xàbia (21,2%).

En cuanto al precio por metro cuadrado en julio, hay cuatro municipios que sobrepasan los 15,00 €/m2 al mes y son: Alboraya con 17,77 €/m2 al mes, Benidorm con 16,97 €/m2 al mes, Valencia capital con 16,56 €/m2 al mes y Canet d'En Berenguer con 16,11 €/m2 al mes. Por otro lado, las ciudades en donde el precio del alquiler por metro cuadrado más económico son Alcoy / Alcoi con 6,69 €/m2 al mes, Elda con 7,73 €/m2 al mes y Vinaròs con 7,81 €/m2 al mes.

