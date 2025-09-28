El municipio de la Comunitat en el que el precio de la vivienda de segunda mano ha crecido un 38'7% en un año Es una localidad que cuenta con una poblaicón de 1.775 habitantes

La vivienda es uno de los asuntos que más preocupa a la población. Acceder a una es una misión muy complicada; especialmente para los jóvenes que se encuentran en edad de emancipación. El motivo principal es que hay una oferta muy inferior a la demanda, por lo tanto, los precios se disparan. Una vivienda de nueva construcción es prácticamente imposible de comprar. Las pocas que salen al mercado se agotan en horas y, además, su coste no es para todo el mundo. La vivienda de segunda mano sigue siendo la opción por la que se terminan decantando la mayoría de compradores. En julio de 2025, se vendieron 51.090 viviendas de segunda mano frente a 13.640 de obra nueva, lo que representa el 79% del total de las transacciones, según datos de Idealista.

Si hablamos de la Comunitat Valenciana, la provincia de Alicante se ha colado como una de las seis de toda España con la vivienda de segunda mano más encarecida en agosto de 2025. El precio es de 2.595 euros por metro cuadrado. El resto de provincias son Baleares (5.068 euros/m2), Madrid (4.384 euros/m2), Guipúzcoa (4.007 euros/m2) y Málaga (3.842 euros/m2), junto a Barcelona (3.023 euros/m2) y Girona (2.587 euros/m2).

La provincia alicantina se ha anotado el mayor número de poblaciones que tienen precios en máximos, con 32 municipios, entre los que no se encuentra la capital provincial, reflejando así el tirón residencial de estas zonas turísticas del Mediterráneo. La media provincial ha experimentado un crecimiento del 14,8%.

Por otro lado, si nos centramos en las más caras nos encontramos Jávea (3.958 €/m2), seguida por Calpe (3.438 €/m2), Altea (3.415 €/m2), Benitachell (3.335 €/m2), Benidorm (3.246 euros/m2) o Denia (3.217 euros/m2). Sin embargo, llama la atención el caso de Salinas. Esta pequeña localidad de apenas 1.775 habitantes es la que mayor encarecimiento ha sufrido en el último año con un 38,7% para dejar 950 euros/m2.

Dolores (33,7%) y Catral (33,1%), se anotan también subidas destacadas, por delante de otras poblaciones destacadas como Jávea (19,8%), Santa Pola (16,5%) Benidorm (15%), Torrevieja (14,3%) o Denia (14%).