Urgente El Gordo de la Primitiva deja 148.032,48 euros a un único jugador este domingo
Plaza Mayor de Alzira. LP

El municipio a 30 minutos de Valencia ciudad más barato para alquilar una vivienda

El precio medio en la provincia se sitúa a 13,5 euros el metro cuadrado

Jorge Zarco

Jorge Zarco

Valencia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 01:01

Tal y como aseguran los expertos, como el economista Gonzalo Bernardos, el precio de la vivienda no va a dejar de subir en este 2025, y así lo evidencian los datos del portal Idealista. Comprar una vivienda en propiedad se convierte casi en una misión imposible para muchos jóvenes, que no disponen del dinero suficiente.

Con lo que respecta al precio del alquilar en la provincia de Valencia, ha vuelto a ascender un 0,6% en agosto respecto al mes de julio. Si la situación se compara con justo hace un año los datos son todavía más preocupantes, puesto que ha subido un 9,3%. De este modo, en el último mes el precio del metro cuadrado de media en la provincia es de 13,5 €/m2.

Para una parte de la población vivir solo en alquiler y hacerlo en Valencia ciudad es inaccesible. Allí el metro cuadrado está a 15,3 euros, aunque ha bajado un 0,5% respecto a julio. Por lo tanto, la opción que escogen es trasladarse a otro municipio en la provincia, donde es más económico.

En este sentido, el más barato es Alzira, a aproximadamente 30 minutos en coche de la capital. El coste del metro cuadrado es de 7,5 euros, casi la mitad en Valencia. El segundo es Gandía a 9 €/m2 Por detrás está Chiva, una de las localidades más afectadas por la Dana, a 9,1 €/m2. El que más baja el precio en el último mes, en un 2,5%, es Sagunto, que queda en 9,4 €/m2.

En el lado opuesto, la localidad más cara para alquilar es Alboraya a 17,2 euros el metro cuadrado. Por detrás está la Playa de Farnals a 15,6 €/m2 y Canet d'en Berenguer, a 14,7.

