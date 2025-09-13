El popular barrio de Valencia que más sube el precio para comprar una vivienda en el último mes El coste de adquirir un inmueble en la ciudad sigue disparado

Jorge Zarco Valencia Sábado, 13 de septiembre 2025, 09:54

Pasan los meses y el precio de la vivienda no deja de subir. La dificultad para acceder a comprar una casa es cada vez mayor, especialmente para los jóvenes. Al mismo tiempo, la demanda es elevada puesto que sí que existen inversores capaces de destinar dinero para comprar inmuebles.

En la ciudad de Valencia, el precio para comprar una casa ha vuelto a subir en el mes de agosto, concretamente un 2% respecto a julio, según la información que proporciona el portal inmobiliario Idealista.. Además, si se compara con agosto de 2024, el ascenso es de un 19,6%, lo que supone unos datos muy preocupantes.

Por distritos, el más económico vuelve a ser Rascanya a 2.169 euros el metro cuadrado, aunque su coste ha subido un 3,9%. El segundo más barato es Benicalap a 2.525 €/m2, pero ha experimentado en agosto una bajada del 2,2%. El tercero es Patraix, que en este caso sube su precio a 2.584 euros el metro cuadrado.

En el lado opuesto, el barrio más caro es l'Eixample, a 4.833 euros el metro cuadrado de media, con una subida del 3,7% en el último mes. Esto supone que una casa de 80 metros cuadrados valdría 386.640 euros. Le sigue Ciutat Vella a 4.486 €/m2 y el tercero es El Pla del Real a 4.106 euros el metro cuadrado.

Por otro lado, uno de los barrios más populares de Valencia, Benimaclet, es el que protagoniza la mayor subida de precio en el últmo mes. El coste de comprar una vivienda allí ya es de 2.933 euros el metro cuadrado, un 5,1% más que en julio. Poniendo de nuevo como ejemplo una casa de 80 m2, valdría de media 234.640 euros.