Catalá, durante el pleno extraordinario. JLBort

Los 55 anuncios de Catalá durante el debate del estado de la ciudad

La alcaldesa centra la mayoría de sus medidas en mejorar la protecciónante emergencias, la seguridad o la vivienda

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:03

María José Catalá se ha superado a si misma en el debate sobre el estado de la ciudad que se ha celebrado este jueves en ... Pleno del Ayuntamiento de Valencia. La alcaldesa ha realizado durante su discurso el anuncio de un total de 55 medidas con las que pretende mejorar el estado de la ciudad durante el próximo curso político. Cinco más que el curso pasado. La primera edil ha realizado anuncios realmente potentes y ha centrado su mensaje en tres pilares básicos, según sus intenciones de cara a este nuevo curso: la protección frente a emergencias, la seguridad ciudadana y el problema de la vivienda.

