Los 55 anuncios de Catalá durante el debate del estado de la ciudad

María José Catalá se ha superado a si misma en el debate sobre el estado de la ciudad que se ha celebrado este jueves en ... Pleno del Ayuntamiento de Valencia. La alcaldesa ha realizado durante su discurso el anuncio de un total de 55 medidas con las que pretende mejorar el estado de la ciudad durante el próximo curso político. Cinco más que el curso pasado. La primera edil ha realizado anuncios realmente potentes y ha centrado su mensaje en tres pilares básicos, según sus intenciones de cara a este nuevo curso: la protección frente a emergencias, la seguridad ciudadana y el problema de la vivienda.

En relación con las emergencias, Catalá ha anunciado un Plan de Infraestructuras Críticas 2026-2031, que estará dotado con un presupuesto de 120 millones de euros, y que posibilitará que Valencia sea la primera gran ciudad de Europa autosuficiente en el suministro de agua potable en caso de emergencia.

Este plan contempla la ampliación de la red de baja presión e incorporación de los pozos a la red, también incluye dotar a las plantas potabilizadoras de la ciudad con macro-grupos electrógenos de alta generación, además de la construcción de 4 nuevos pozos municipales y 4 plantas potabilizadoras dentro de la ciudad.

Igualmente, dentro de los anuncios relacionados con la seguridad y las emergencias, la alcaldesa ha destacado la instalación de nuevas cámaras de vigilancia en el nuevo cauce del río Turia para controlar los niveles de avenidas de agua; el inicio de un proyecto para la dotar a La Torre de un sistema de avisos sonoros a la población, y la adquisición de teléfonos satelitales y emisoras híbridas para los servicios esenciales, en caso de apagón.

«Las cámaras de vigilancia nos ayudarán, pero para ser verdaderamente efectivos es necesario que la Confederación Hidrográfica del Júcar aumente la monitorización e instale con celeridad el sistema de alerta temprana en los cauces y barrancos que afectan a la ciudad, como lo hace con el Ebro», ha señalado la alcaldesa.

Del mismo modo, la alcaldesa ha anunciado que el Ayuntamiento invertirá 3,2 millones de euros en obras de mejora del suministro de agua de la zona norte de la ciudad; 2,1 millones en obras para ganar capacidad y calidad de agua en la Planta potabilizadora de La Presa Nueva infraestructura en la planta del Realón, que garantizarían el agua potable a l'Horta Sud en caso de apagón. Asimismo, en el marco del Plan de Infraestructuras Críticas 2026-2031, Catalá ha destacado que está previsto la finalización de la redacción de dos nuevos tanques de tormenta (Nazaret y Grao) 9.

Dentro de las medidas para afrontar las olas de calor extremo, la alcaldesa también ha anunciado que el Ayuntamiento aumentará las zonas de sombra y las fuentes de aguas refrigeradas además de habilitar nuevos refugios climáticos. Sobre las fuentes de agua refrigerada ha anunciado que se instalarán más hasta alcanzar las 200 en los próximo años.

En relación con la imagen y embellecimiento de la ciudad, la alcaldesa ha anunciado la puesta en marcha del Plan Valentia que incluye la creación de un catálogo de criterios de unificación de imagen y embellecimiento del centro de la ciudad del ámbito central de Valencia, así como la Incorporación de nuevo mobiliario urbano en la Plaza del Ayuntamiento.

La alcaldesa ha anunciado la puesta en marcha del proyecto CULTURIA, que nace del eje vertebrador de cultura que representa el Jardín del Turia, y que ahora «amplia su mirada y constituye una nueva centralidad» en torno al eje cultural del Parque Central y el futuro bulevar García Lorca que está diseñando la prestigiosa paisajista Kathryn Gustavson, «y que será un bulevar verde, cultural, asequible y seguro».

Además, ha anunciado el inicio de los trabajos para el nuevo contrato exclusivo de limpieza, mantenimiento y reposición del mobiliario para el Jardín de Turia, con la figura del guardaparques.

En materia cultural ha recordado que Valencia ha llegado a acuerdo un histórico con uno de los artistas valencianos más conocidos internacionalmente como es Manolo Valdés para abrir el Espai Valdés. En el muelle 3 del Parque Central, lugar de expansión de CULTURIA, exhibirá una treintena de obras, monumentales y de medio formato, que formarán una exposición permanente y conformarán un espacio emblemático en un lugar emblemático.

En materia de vivienda, uno de los ejes centrales de actuación del Gobierno Municipal, Catalá ha anunciado la puesta en marcha la Agencia del Alquiler, «con el objetivo de aumentar la seguridad para los propietarios y propiciar contratos por debajo del precio del mercado».

Esta Agencia se pondrá en funcionamiento este curso político con dos objetivos: dar seguridad a los propietarios y activar las viviendas vacías que existen en la ciudad para que salgan al alquiler y que muchas de ellas no salen al mercado por miedo a la inquiocupación. «Esta medida es para que nuestros jóvenes tengan más facilidades de acceso para alquilar una vivienda. Frente a la política de vivienda de Sánchez que favorece al okupa, nosotros vamos a favorecer a los jóvenes», ha destacado la alcaldesa.

En relación con al Plan + Vivienda, que tiene como objetivo poner a disposición más de 1.000 vivienda de protección pública y alquiler asequible, ha anunciado la adjudicación de viviendas a 41 familias en Quatre Carreres y el inicio de la construcción de Nuevo edificio de 90 viviendas de protección pública en Quatre Carreres (20M€)

En relación con la protección del parque natural de la devesa de El Saler y l'Albufera, en su discurso la alcaldesa ha anunciado la instalación de 3 nuevos caños anti-incendios y proyecto para garantizar el agua en las pedanías sur para ampliar las fases de cañones anti-incendios.

Sobre la ampliación de las plantillas de Bomberos y Policía Local, Catalá ha anunciado convocatorias para 144 nuevas plazas para el Cuerpo de Bomberos y 50 nuevas plazas de policías locales.

Ha indicado que continuará la recuperación y despliegue de la Policía de Barrio por toda la ciudad con 108 agentes más, después de que este modelo policial de proximidad fuera paralizado por el anterior gobierno municipal. Además, ha señalado que se incrementará en 80 nuevos agentes la Unidad de Seguridad, Apoyo y Prevención (USAP) de la Policía Local y se creara una nueva Unidad de Policía Local de Vehículos de Movilidad Personal.

En cuanto a la incorporación de nuevas dotaciones y equipos, ha señalado que Bomberos Valencia adquirirá 9 nuevos vehículos (3 furgones de salvamento, 1 de reserva de aire, 2 de transporte logístico, 1 autobomba urbana pesada, 1 autobomba forestal y 1 vehículo escalera de 55 metros)

Se han instalado 40 cámaras de seguridad y vigilancia en Orriols, Benimámet, La Punta, en la Plaza de la Malvarrosa, en la Avenida de la Malvarrosa y en torno de las Casitas Rosas, y en Forn d'Alcedo. Y la alcaldesa ha informado que el Ayuntamiento ya tiene redactado el proyecto de cámaras del centro histórico que contempla 462 cámaras, de ellas más de 200 serán nuevas.

Sobre medidas urbanísticas de carácter social, la alcaldesa ha anunciado la redacción de instrumento de planeamiento para ordenación, realojo y derribo de Casitas Rosas. Igualmente, la alcaldesa ha recordado que Valencia se ha postulado como candidata Ciudad Accesible Europea.

Catalá ha adelantado que el Ayuntamiento pondrá en marcha un Proyecto Piloto de semaforización en los carriles bici más conflictivos y la creación de la tarjeta pionera en España MovimEMT asociada a la tarjeta de crédito: ««la ciudad debe estar preparada para dar respuesta a todas las necesidades de los vecinos y la movilidad es un reto. Nunca antes un gobierno había apostado tanto por el transporte público en esta ciudad». También ha avanzado la elaboración de un estudio de movilidad ciclo-peatonal de Forn d'Alcedo, donde se valorará nueva pasarela hacia Turianova.

Además, el Ayuntamiento mantendrá la rebaja de impuestos con la reducción del 20% del IBI, la reducción de entre el 60% y el 90% del IBI para familias numerosas y la bonificación del 95% de plusvalía, entre otros. Igualmente, se mantendrá la bonificación del 95% del ICIO para inversiones tecnológicas que se instalen en la Marina o se amplíen allí.

En materia de Educación, La alcaldesa ha anunciado la puesta en marcha de un proyecto piloto de apertura de 24 horas de 5 bibliotecas municipales para época de exámenes, además del Inicio de trámites para rehabilitar Alqueria de Albors que será sede de la biblioteca municipal de Orriols.

En materia escolar, ha indicado que está prevista la apertura del nuevo CEIP de Malilla y la apertura de la nueva escuela infantil municipal de El Cabanyal. Además, ha anunciado un aumento del 75% del presupuesto para mantenimiento de los colegios. Asimismo, ha anunciado un Programa de apoyo psicológico exclusivo en los colegios de las pedanías afectadas por la DANA.

Sobre los mercados municipales ha anunciado la reforma del Mercado de Jesús; un proyecto de Eficiencia Energética para el Mercado Central; un nuevo sistema de eficiencia energética en el Mercado de Ruzafa y nuevas salas lactancia en los mercados municipales de Castilla y Torrefiel.

Dentro de esta línea de actuación, ha anunciado la puesta en marcha del Polideportivo del Parque Central, la construcción y ampliación de la IDE c/Reina Violant y la construcción de una nueva IDE en Malilla. Ha avanzado la renovación de alumbrado en 17 barrios de la ciudad y en las 3 pedanías afectadas por la Dana.