Valencia encargará a una empresa la limpieza integral y mantenimiento del Jardín del Turia

El pulmón verde más grande del casco urbano de Valencia es el Jardín del Turia (con el permiso de la joya de la Devesa). Y ... precisamente es en este espacio de 8,5 kilómetros de longitud donde se ha puesto este jueves uno de los focos informativos durante el debate del estado de la ciudad, ya que la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha anunciado que quiere mimar aún más este espacio de uso y disfrute ciudadano, tanto de paseantes, deportistas como ciclistas.

Para ello adelanta que va a crear un servicio exclusivo de limpieza integral y mantenimiento de esta zona verde que ocupa 136 hectáreas y que llegará a las 160,5 cuando se amplíe con el Parque de Desembocadura.

Tal como ha indicado, el gobierno local va a iniciar los expedientes para hacer unos pliegos de condiciones con el fin de licitar un contrato para dar un servicio global y coordinado de este espacio.

La empresa que resulte ganadora del concurso tendrá que dar un mimo exclusivo al Jardín del Turia, admirado por miles de turistas al año y orgullo de los valencianos, tras evitar que se convirtiera en una 'autopista' para coches hace décadas.

Aunque se tiene que detallar en el pliego las tareas que tendrá reservadas la empresa, la idea es que centralice la limpieza de papeleras, del espacio verde, que se encargue del mantenimiento y buen estado de las farolas y de cerciorarse de que todas funcionan.

Previsiblemente también tendrían que estar pendientes del mantenimiento de los jardines infantiles y del mobiliario urbano instalado en el Jardín del Turia, desde Campanar y hasta la zona de la Ciudad de las Artes y las Ciencias o de reponer las baldosas faltantes en el recorrido.

Otra de las novedades, es que en este plego se abre la puerta a incorporar la figura de los 'guardaparques', agente de conservación encargado de proteger y preservar áreas naturales, históricas y culturales que suelen desempeñar una variedad de funciones como la vigilancia, la atención al público, la educación ambiental, sirviendo como enlace entre la naturaleza y las comunidades locales.

Serían una especie de 'vigilantes' o 'guardianes' del Jardín del Turia que se encargarían de detectar las incidencias que registre este espacio verde y de realizar la limpieza y mantenimiento del espacio.

En cuanto a la limpieza de la ciudad, cabe destacar que hasta la actualidad son cuatro las contratas que gestionan la limpieza.

Los contratos se dividieron por zonas. De la zona 1, los barrios del sur de la ciudad (Ciutat Vella, Eixample, Extramurs, l'Olivereta, Patraix, Jesús y Poblats del Sud, así como las playas al sur), se encarga la Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV); la limpieza de la zona 2, el norte de Valencia (Campanar, la Saïdia, el Pla del Real, Camins al Grau, Algirós, Benimaclet, Rascanya, Benicalap, Poblats del Nord y de l'Oest, así como los puentes del viejo cauce del río Turia), está adjudicada a FCC y la zona 3, el Marítimo (Quatre Carreres y Poblats Marítims y las playas al norte del puerto), a Fovasa y el cuarto contrato, dedicado a la limpieza de grafitis y retirada de carteles se confió a Compañía Española de Empleo e Integración