Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Valencia encargará a una empresa la limpieza integral y mantenimiento del Jardín del Turia
Limpieza del estanque del puente de Porta de la Mar, en el Jardín del Turia, en imagen de archivo. LP

Valencia encargará a una empresa la limpieza integral y mantenimiento del Jardín del Turia

El proyecto, anunciado por Catalá en el debate del estado de la ciudad, incluirá la nueva figura del 'guardaparque' para garantizar la vigilancia del buen estado de la zona verde

Lola Soriano Pons

Valencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:27

El pulmón verde más grande del casco urbano de Valencia es el Jardín del Turia (con el permiso de la joya de la Devesa). Y ... precisamente es en este espacio de 8,5 kilómetros de longitud donde se ha puesto este jueves uno de los focos informativos durante el debate del estado de la ciudad, ya que la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha anunciado que quiere mimar aún más este espacio de uso y disfrute ciudadano, tanto de paseantes, deportistas como ciclistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos atracadores disfrazados de basureros roban más de 200.000 euros en un banco en Valencia
  2. 2 La dirección del viento, principal aliada para controlar el incendio de Buñol
  3. 3 Ana Obregón confirma emocionada la llegada de un nuevo miembro a la familia: «Estoy feliz. Uno más para Anita»
  4. 4 Inés Nieto, licenciada en farmacia: «Estos son los productos de Mercadona que recomiendo como farmacéutica»
  5. 5 La espectacular fiesta en la villa de Josita Boluda en Benicàssim
  6. 6

    La jueza de la dana pide a la conselleria un informe de la residencia de Paiporta
  7. 7 Aemet anuncia otra jornada de calor antes de un giro del tiempo para el fin de semana en la Comunitat
  8. 8 Alcaraz cumple su promesa y sorprende con su extravagante nuevo look
  9. 9 El incendio de Buñol, estabilizado y los desalojados ya pueden volver a sus viviendas
  10. 10 Retrasos en cuatro líneas de Metrovalencia por problemas de suministro eléctrico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Valencia encargará a una empresa la limpieza integral y mantenimiento del Jardín del Turia

Valencia encargará a una empresa la limpieza integral y mantenimiento del Jardín del Turia