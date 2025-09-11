Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Troncos y arbustos arrastrados por la dana en el nuevo cauce del Turia a su paso por Valencia. J. L. Bort

El Ayuntamiento instalará cámaras en el nuevo cauce del Turia para vigilar crecidas

El plan se anunciará en el debate sobre el estado de la ciudad de este jueves, con otros tema estrella como medidas ante emergencias, vivienda y seguridad

Arturo Checa

Arturo Checa

Valencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:54

Ojos en el nuevo cauce del río Turia para actuar a tiempo ante futuribles inundaciones. Las administraciones siguen aprendiendo y sacando conclusiones tras la devastadora ... dana de octubre. Valencia ha decidido dar un importante paso. Tal y como ha podido saber LAS PROVINCIAS, y se anunciará este jueves en el debate sobre el estado de la ciudad que tendrá lugar entre los grupos municipales en el Ayuntamiento, el Consistorio va a proceder a instalar cámaras de vigilancia en varios puntos neurálgicos del nuevo cauce.

