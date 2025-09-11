El Ayuntamiento instalará cámaras en el nuevo cauce del Turia para vigilar crecidas

Ojos en el nuevo cauce del río Turia para actuar a tiempo ante futuribles inundaciones. Las administraciones siguen aprendiendo y sacando conclusiones tras la devastadora ... dana de octubre. Valencia ha decidido dar un importante paso. Tal y como ha podido saber LAS PROVINCIAS, y se anunciará este jueves en el debate sobre el estado de la ciudad que tendrá lugar entre los grupos municipales en el Ayuntamiento, el Consistorio va a proceder a instalar cámaras de vigilancia en varios puntos neurálgicos del nuevo cauce.

El objetivo: controlar a tiempo real y en todo momento desde el cuartel general de emergencias de la ciudad posibles crecidas del río como consecuencia de lluvias torrenciales en la cabecera o aguas arriba. Y es que el funesto 29-O, la fulminante inundación que asoló decenas de municipios de Valencia dejó la infraestructura que surca el suroeste de la capital al límite de su capacidad. El agua llegó al límite de los pretiles e incluso llegó a la V-30, de la que tuvieron que ser rescatados decenas de conductores atrapados.

El proyecto será desgranado hoy por la alcaldesa, María José Catalá, como una de las medidas que impulsará la corporación municipal en los próximo años en materia de emergencias. Como respuesta a la dana y también al gran apagón que paralizó la Comunitat y toda España a finales de abril de este año.

El plan es todavía incipiente y en los próximos meses se iniciará el estudio de los técnicos para concretar dónde se instalarán las cámaras de vigilancia, así como el número de dispositivos a sinstalar.

«Si la dana se hubiese desplazado 10 kilómetros al norte, hubiésemos tenido agua en Valencia hasta Blasco Ibáñez». La frase, lanzada el pasado mes de marzo en la comisión de investigación del Senado sobre la dana por el catedrático de la Universitat Politécnica Juan Bautista Marco, revela hasta qué punto Valencia estuvo cerca del drama. El experto señaló que que si las lluvias del 29-O hubiesen caído algo más al norte, se hubiese desbordado el Carraixet. La fuerza de la barrancada y la imprevisibilidad de la avenida de agua constatan más que nunca la necesidad de contar con esta red de vigilancia en la ciudad.

No es el único asunto pendiente en el nuevo cauce. Desde hace meses hay un intenso tira y afloja entre el Ayuntamiento y el Gobierno, concretamente la Confederación Hidrográfica del Júcar. por la limpieza de los residuos arrastrados por la dana al viejo cauce. Árboles, arbustos, basura e incluso algún coche quedaron atravesados en el lecho del Turia, comprometiendo el discurrir del agua ante nuevas avenidas. Tras mucha presión por parte del Consistorio a la CHJ, la respuesta de esta fue: si les urge, limpienlo. Y eso está haciendo el Ayuntamiento, retirar los residuos para luego pasar la factura al Ejecutivo. Algo parecido a lo que ocurre con los restos de cañas y otros desechos que se han agolpado tras la riada en las playas de Valencia.

45 entidades sociales

El debate sobre el estado de la ciudad que acogerá hoy el Ayuntamiento de Valencia tendrá otros temas capitales. Catalá anunciará también nuevas medidas para combatir la escalada de los precios de los alquileres y sobre infraestructuras de la urbe. Impulsar la reducción de la deuda municipal un 60% en los dos años y medio que quedan de legislatura será otro de los ejes de la intervención de la alcaldesa.

La oposición, tanto PSPV como Compromís, acusaron a Catalá de limitar la participación ciudadana «al anunciar la fecha tan sólo con 48 horas de antelación, demostrando de nuevo la falta de respeto hacia las entidades vecinales y sociales de esta ciudad». Desde el Consistorio subrayaron ayer que 45 entidades sociales participarán en el debate, «una alta participación que demuestra que las críticas de la oposición no eran ciertas», según fuentes municipales.