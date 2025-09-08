La reducción de la deuda un 60% en lo que queda de legislatura, la vivienda y la seguridad, temas estrella de Catalá en el pleno del Estado de la Ciudad de este jueves

Ya hay fecha para el pleno extraordinario sobre el Estado de la ciudad de Valencia. Será este jueves, a partir de las 10.30 horas, ... en el Hemiciclo del Ayuntamiento.

Si bien en el orden del día no se anticipa los apartados que se destacarán, sí serán temas estrella asuntos sociales, de vivienda y también económicos.

Entre los anuncios, uno de los objetivos de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, es realizar acciones para reducir la deuda municipal un 60% en los dos años y medio que quedan de legislatura y a pesar de haber apostado por realizar una bajada de los impuestos.

Tambíén tendrá protegonismo la evolución del mercado de la vivienda. Como explicó ya Catalá al principio de la legislatura precisamente la vivienda iba a ser el asunto estrella de su mandato y ya dijo que buscaría medidas para aplicar a corte, medio y largo plazo. Entre ellas, por ejemplo, el 'Plan + Vivienda' con el que quiere llegar a contar con casi 1.000 viviendas, 221 de ellas por derecho de superficie en puntos como la calle Brasil (111 viviendas); calle Pilota Valenciana (16 pisos); o 95en el sector La Torre A.

Otreas se obtendrían por construcción directa, un total de 427, en calles como Pintor Sabater (59 pisos); Músico Chapí (10 más); Drassanes-Eugenia Viñes ( bloque portuarios con 51); calle dels Soguers (8); calle Tapinería (44); barraques del Figuero (Moreras, 22 viviendas); calle de les Moreres (90); en la calle les Hortelanes (68) o en Tarongers (75 pisos).

En este proyecto se contemplan también las viviendas por adquisición, un total de 139 en puntos como Cristina López-Doriga (131 viviendas) o José Pastor Moreno (8) o mediante cesión de parcela al EVSHA, en la calle Vicente Miguel Carceller (59 viviendas) o en Francisco Largo Caballero (23 pisos).

También con el desatasco de planes de actuación integradas (PAIs) que llevaban décadas paralizados, como el del Grao.

Se prevé que en el debate del Estado de la ciudad también hable de seguridad, del objetivo de lograr una Valencia más segura ante indundaciones y emergencias y del refuerzo de la Policía de Barrrio, según fuentes municipales.

Críticas de la oposición

El anuncio de la fecha del debate del Estado de la Ciudad ha levantado críticas en la oposición. Desde Compromís, su portavoz, Papi Robles, detalla que «ha anunciado la fecha tan sólo con 48 horas de antelación, demostrando de nuevo la falta de respeto hacia las entidades vecinales y sociales de esta ciudad». Si bien desde el gobierno local le recuerdan a Robles que el debate del Estado de la ciudad siempre es en el mes de septiembre.

Por otro lado, Robles asegura que han buscado esta fecha «porque quiere alejar el debate del aniversario de la dana, donde la respuesta del PP y Vox fue decepcionante». Por eso ha añadido: «Nosotros le vamos a recordar que no está a la altura de las víctimas».

Robles añade que desde Compromís «vamos a hacer una oposición responsable y propositiva, pero también dura porque Valencia con Catalá expulsa a los vecinos por la crisis de la vivienda; tiene la ciudad más sucia; un transporte público sobrepasado y un turismo masificado que está condicionando directamente a los vecinos».

Además, la portavoz de la formación naranja opina que la «ciudad necesita acciones ya para ser más verdes, más habitable y más justa».

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Borja Sanjuan, coincide con Robles en calificar la convocatoria de «precipitada» y «solamente tiene como objetivo evitar la participación ciudadana e intentar que el debate pase lo más desapercibido posible».

En su opinión, esta convocatoria responde a «un síntoma de agotamiento y de una gran debilidad del bipartito de PP y Vox. Nadie que tiene un proyecto del que presumir o del que está orgullosa trata de evitar que vengan los vecinos al debate», ha apuntado al tiempo que ha planteado que la razón sea que Catalá «no quiere que se preste atención sobre el propio discurso que ella tiene que pronunciar el jueves».