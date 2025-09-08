Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Podemos pide a la jueza de la dana que cite a Maribel Vilaplana tras la publicación de su carta
Pleno de Estado de la Ciudad del 15 de septiembre de 2024. Irene Marsilla

La reducción de la deuda un 60% en lo que queda de legislatura, la vivienda y la seguridad, temas estrella de Catalá en el pleno del Estado de la Ciudad de este jueves

La portavoz de Compromís, Papi Robles, critica que la alcaldesa «trate de alejar el debate del aniversario de la dana»| El socialista Borja asegura que la alcaldesa «trata de evitar la participación vecinal»

Lola Soriano Pons

Valencia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 17:11

Ya hay fecha para el pleno extraordinario sobre el Estado de la ciudad de Valencia. Será este jueves, a partir de las 10.30 horas, ... en el Hemiciclo del Ayuntamiento.

