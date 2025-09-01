Emergencias, vivienda y atención social, las prioridades de Catalá para el nuevo curso político

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha esbozado la hoja de ruta a seguir en el inicio del que será su segundo ... curso político íntegro desde su llegada a la Alcaldía tras las dos legislaturas del Rialto al frente del Ayuntamiento de la capital. Aumentar los niveles de prevención frente a futuras emergencias, resolver la encrucijada de la vivienda o humanizar la atención social son los principales objetivos de la primera edil de cara al nuevo año.

Pese a que las líneas maestras de lo que queda de legislatura quedarán fijadas de manera oficial en el próximo debate sobre el estado de la ciudad, Catalá ha dado este lunes algunas pinceladas de las que serán sus acciones prioritarias a dos años vista para el final de este mandato.

Según la alcaldesa, las lecciones aprendidas de la dana, un desastre que se cobró la vida de 14 personas en las pedanías del sur de la ciudad, han dejado paso a un año basado en la prevención frente a futuros desastres en la capital de Turia. Véanse como ejemplo las carpas informativas de emergencias que llegarán a 25 barrios y a todas las pedanías gracias a un equipo de 300 formadores que han trabajado durante todo el verano en labores divulgativas. Un total de 50 centros educativos y 60 entidades sociales se han adherido a este proyecto que ha continuado este lunes en La Torre.

«Queremos tener una población mejor formada, la prevención va a ser la estrategia que va a marcar las líneas políticas de este año para que la ciudadanía se sienta mejor formada y con protocolos más claros», ha asegurado Catalá que ha recordado las grandes tragedias que a las que se ha tenido que enfrentar desde que ostenta la vara de mando de la ciudad como el incendio de Campanar y la riada del pasado 29 de octubre.

En este sentido, la alcaldesa también ha calificado como «fundamental» para mejorar la seguridad de la población las tareas municipales de limpieza del nuevo cauce del Turia para mejorar la situación del canal de cara a aliviar una futura inundación así como las mismas labores sobre los imbornales urbanos. La primera edil también ha dicho sentirse «muy orgullosa» del trabajo realizado por los bomberos municipales este verano no sólo con la vigilancia y activación en hasta 13 ocasiones del sistemas Sideinfo en la Devesa sino con la solidaridad demostrada en la ola de incendios que ha azotado España.

Vivienda y obras

En materia de vivienda, Catalá ha comentado que se han puesto en marcha 234 viviendas de protección pública durante los meses de verano y ha recordado que los 17 PAI activos con 84 millones de inversión municipal aportarán 7.800 nuevos inmuebles, 1.400 de los cuales serán VPP. Asimismo, ha insistido en que el Consistorio ha movilizado ya un millar de viviendas de titularidad pública y 158 familias ya tienen las llaves de estos inmuebles.

«El problema de la vivienda no se soluciona sólo con la acción municipal sino con la colaboración autonómica y estatal. Los vecinos de Valencia tienen derechos a vivir en la ciudad y lo vamos a defender», ha aseverado Catalá a este respecto.

En cuanto a las grandes obras urbanas, la alcaldesa ha expresado que los trabajos en la reforma de la avenida Pérez Galdós «van a buen ritmo» y, aunque augura una vuelta al cole con alguna dificultad en la movilidad espera que se minimice en los próximos meses dado que el 40% de los antiguos usuarios ya utilizan itinerarios alternativos a esta vía. «Toda gran inversión supone una pequeña etapa de molestias pero el resultado será positivo», ha rematado antes de poner el foco sobre las siguientes transformaciones como la plaza del Ayuntamiento o la de San Agustín-Avenida del Oeste.