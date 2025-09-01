Bienvenida a Valencia con un centenar de obras

Se han terminado las vacaciones para el común de los mortales. Cientos de miles de valencianos volverán esta semana a la capital y se la ... encontrarán, como cada septiembre, envuelta en obras. Algunas de las avenidas más importantes de Valencia están tomadas por las zanjas. Más un centenar, de hecho. Los principales problemas se darán, claro, en vías de mucho tráfico como Pérez Galdós, Fernando Abril Martorell, Tres Forques o el entorno de la calle Alicante.

Será Pérez Galdós la que más complicará la circulación. Se trata de uno de los anillos de la ciudad y da acceso a espacios tan importantes como la Ciudad Administrativa Nou d'Octubre o la margen derecha del río. Además, en su entorno se encuentran varios colegios e institutos, por lo que se prevé que la circulación se complique, y mucho, tras la vuelta al cole. El Ayuntamiento ha recordado que la intervención, que cuenta con un presupuesto de casi 24 millones de euros, afecta a una superficie de unos 97.000 metros cuadrados y más de dos kilómetros longitudinales. Se ejecutará en 14 meses y por fases, para mantener abierto el tráfico donde no hay obras. De hecho, dos equipos trabajan de manera simultánea en sentido de la marcha del tráfico desde ambos extremos de la avenida. Cada fase de ejecución cubre aproximadamente unos 500 metros.

Mientras duran las obras, el Servicio de Movilidad ha señalizado itinerarios alternativos para sortear los cortes de tráfico a través de 45 carteles informativos sobre desvíos y otros 26 más con señalización variada, ubicados en el entorno de las obras y en diferentes puntos de la ciudad. Tanto la EMT como los taxis pueden circular por las dos avenidas en ambos sentidos mientras están en marcha las obras. El vecindario tiene acceso igualmente a todos sus garajes. En los primeros tramos donde han comenzado las obras, los trabajos terminarán a mediados de mes y entonces se moverán hacia el centro de la avenida, en dirección a Ángel Guimerà.

También terminará en septiembre, si todo sale bien, las obras del cañón peatonal de Metrovalencia finalizan este mes, al menos parcialmente, lo que permitirá abrir la calle Alicante al menos hasta Castellón. Se acabará así con uno de los nudos gordianos del tráfico en la ciudad, que complica el movimiento en la calle Colón y sus alrededores. Aunque las obras continuarán todavía varios meses, en superficie finalizarán y se podrá reabrir la calle, lo que será un alivio para los comerciantes de la zona, que han denunciado importantes pérdidas por el retraso de las obras, que comenzaron en 2022 y que llevan varios meses de retraso.

Va para largo, asimismo, la situación en los alrededores de la playa de vías de la Estación del Norte. Por fin han comenzado los largamente esperados trabajos de creación del canal de acceso, pero durarán 60 meses. El coste de la obra, casi 433 millones de euros, permitirá remodelar el tráfico ferroviario en Valencia y, entre otras cosas, renovar la estación Joaquín Sorolla, con otro edificio más permanente que, con todo, también será provisional. Estos trabajos también afectan al bulevar sur en el tramo más cercano a Malilla y la avenida Ausiàs March. Otros enclaves con obras todavía en marcha son la avenida Tres Forques, donde se levanta un carril bici que estará terminado a finales de año pero en la que parte de las obras se levantarán este mes, o los alrededores del Palacio de la Justicia.

Sí hay calles de la ciudad que se quedan libres de obras este mes de septiembre. Algunas de ellas son la plaza de América o la gran vía Marqués del Turia, donde se prevé que el día 5 de septiembre terminen los trabajos del colector de agua. Otras vías como San Jacinto, Lladró i Mallí o Pinanista José Roca Coll también verán cómo las obras que han ocupado las aceras y los pavimentos durante meses terminan este mes de septiembre. Con todo, serán más de un centenar los enclaves de la ciudad que recibirán a los veraneantes con zanjas, catas, ruido y polvo, una molestia imprescindible para mejorar los servicios y el urbanismo de una ciudad que intenta crecer sin perder de vista que, sobre todo, la habitan vecinos, comerciantes y estudiantes que han de hacer vida en ella.