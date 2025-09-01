Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Obras en varias de las principales avenidas de Valencia, este viernes. JL BORT

Bienvenida a Valencia con un centenar de obras

Septiembre llega con trabajos en marcha en algunas de las avenidas más importantes de la ciudad, sobre todo en Pérez Galdós, donde la circulación será muy complicada durante al menos el próximo año

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:47

Se han terminado las vacaciones para el común de los mortales. Cientos de miles de valencianos volverán esta semana a la capital y se la ... encontrarán, como cada septiembre, envuelta en obras. Algunas de las avenidas más importantes de Valencia están tomadas por las zanjas. Más un centenar, de hecho. Los principales problemas se darán, claro, en vías de mucho tráfico como Pérez Galdós, Fernando Abril Martorell, Tres Forques o el entorno de la calle Alicante.

