El reloj de la fachada original de la Estación del Norte en 1917.

El reloj de la fachada original de la Estación del Norte en 1917. Vicente Barberá

Una estación a punto de perder el Norte

La joya modernista de Valencia, convertida hoy en 'escaparate', ha perdido en más de tres décadas piezas emblemáticas como el reloj y las puertas originales

Erika Manso Casillas

Valencia

Martes, 26 de agosto 2025, 00:36

Una de las estaciones ferroviarias modernistas más importantes de España vio la luz hace un siglo: la Estación del Norte. Hoy, muchas de sus ... piezas más características ya no están, perdidas en los avatares de cien años convulsos. Ahora parece que el edificio es algo más que un monumento histórico: más bien se ha trasformado en espacio de ocio. Tenderetes con fines publicitarios, 'stands' de maquillaje y tiovivos para niños en la zona exterior de la terminal, en esto ha quedado. Lo que se ha considerado durante años un hito en la arquitectura valenciana de principios del siglo XX y un bien de interés cultural imprescindible para cualquier visitante ha quedado reducido a un segundo plano que prioriza la funcionalidad sobre la estética. Uno de los elementos que no ha mantenido su aspecto original es el reloj principal de la estación. La pieza presidía el espacio con un rótulo a su alrededor en el que con tipografía de estilo modernista se leía 'Caminos de Hierro del Norte'. Se trata de la compañía ferroviaria española que más tarde, en el año 1945, fue nacionalizada y pasó a formar parte de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe).

