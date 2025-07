«Adif hace lo que le da la gana con la Estación del Norte e incumple la Ley de Patrimonio»

Un tiovivo, una carpa de maquillaje, puestos de alquiler de bicis con la cuerda atada a la histórica valla del recinto, tenderetes de recogida de ... firmas para un sinfín de iniciativas a las puertas de un edificio catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC)... La Estación del Norte, convertida en un escaparate y en algo más parecido a un zoco comercial que a uno de los edificios más emblemáticos de Valencia y un lugar por el que pasan cada año cientos de miles de turistas. «Adif está haciendo lo que le da la gana con la Estación del Norte y se está saltando la Ley de Patrimonio, porque todo eso no está permitido. Y la Conselleria de Cultura mira hacia otro lado porque no actúa».

El presidente del Círculo por la Defensa del Patrimonio, César Guardeño, se pronuncia con esta contundencia tras el artículo publicado por LASPROVINCIAS con la realidad del 'trastero' en el que se ha convertido el histórico edificio. Churrerías y puntos de hostelería en Fallas, ahora con sombrillas de cafeterías que tapan su ilustre fachada, propaganda en los accesos de empresas de cosmética o cremas solares... La estación ya no es una excepción para llenar el lugar de cachivaches. La Dirección General de Patrimonio alega que se trata de instalaciones temporales y además que es un recinto gestionado por Adif, según explican desde el Círculo.

«Si yo coloco un tenderete ante la Lonja, viene la policía y me obliga a quitarlo, y eso debería pasar aquí», dice Guardeño

«Pero es que eso no es verdad. Muchos anclajes demuestran que no son instalaciones temporales, y que se monte un día sí y otro también, pues eso no tiene nada de temporal. Si yo mañana voy a la Lonja y coloco un tenderete, la Policía Local acude de inmediato y te obliga a quitarla, que es lo que tendría que pasar en la Estación del Norte», argumenta Guardeño.

El representante de la entidad en defensa del patrimonio explica que la Ley de Patrimonio contempla ante los BIC, como la Estación del Norte, un área de protección libre de ocupación en el que no se puede colocar ningún tipo de objeto o instalación. «Pero ya sean dos horas, cuatro, un día o dos. No se contempla la temporalidad porque si no la gente podría a cualquier hora colocar algo temporalmente y no se les podría negar», subraya Guardeño.

El Círculo por la Defensa del Patrimonio anuncia que denunciará ante Cultura y ante el Síndic si no recibe respuesta

El experto insiste en que Adif se salta a la torera la Ley de Patrimonio y que lo lleva haciendo infinidad de años. El Círculo va a acudir a la Conselleria de Cultura para pedir explicaciones sobre el tema. «O tardarán tres meses en contestarme o directamente ni me van a responder. Sería un milagro», se teme Guardeño. El siguiente paso de la entidad será acudir al Sindic de Greuges para denunciar el incumplimiento de la ley patrimonial y si no hay comunicación de Cultura.

Como publicó este lunes LASPROVINCIAS, el colmo en la Estación del Norte llegó a finales de junio. Una empresa de crema solar hizo una acción promocional donde no faltaron sombrillas, lonas de publicidad y hasta tumbonas a escasos metros de la fachada, impidiendo tener una imagen completa de la fachada modernista. El imparable declive de un singular edificio de la capital valenciana.