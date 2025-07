Los daños en el muro de la Estación del Norte, al descubierto

A la larga lista de líos relacionada con la conservación patrimonial en la Estación del Norte de Valencia hay que sumarle, de nuevo, ... otro viejo conocido: la aparición de boquetes en su muro exterior. La pared de mosaico empedrado recayente en la calle Bailén presenta hasta dos roturas de grandes dimensiones del trencadís que no han sido reparadas.

El Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural fue una vez más la primera entidad en dar la voz de alarma a través de un post en sus redes sociales: «Así se encuentra parte del zócalo exterior de la Estación del Norte, recayente al carrer de Bailén. El trencadís de este BIC, por los suelos», reza el mensaje de su perfil oficial de la red social X. La publicación iba acompañada de dos fotografías de los destrozos que se han producido a la altura de su cruce con la calle Xàtiva.

Desde la entidad valenciana por la defensa patrimonial recuerdan que la responsabilidad del mantenimiento, inspección y vigilancia de la Estación del Norte, categorizada como Bien de Interés Cultural (BIC), recae sobre el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). «Comprobamos que no lo hace», aseveran fuentes del Círculo refiriéndose a la supuesta no actuación de Adif en estas labores de control. En esta ocasión y después de la denuncia pública de los hechos, las teselas caídas del muro todavía no han sido repuestas más de dos semanas después de haberse desprendido.

«El incumplimiento por parte de Adif de sus obligaciones con el BIC de la Estación del Norte es flagrante y lo único que le preocupa parece que es explotar económicamente la explanada delante de la fachada colocando todo tipo de cachivaches con la excusa de la temporalidad», recriminan fuentes de la entidad en referencia a la implantación de terrazas y puestos de publicidad, el tiovivo, el puesto de alquiler de bicis y patinetes o la instalación de churrerías en Fallas frente al céntrico recinto ferroviario.

Asimismo, desde la entidad también extienden la responsabilidad administrativa de los hechos sobre el Ayuntamiento de Valencia y la Conselleria de Cultura a quienes acusan de tener «una actitud pasiva y una dejadez absoluta de funciones». Se pronuncian en estos términos en referencia a que tanto el Consistorio como Cultura tendrían que hacerse cargo de comunicarle a Adif aquellos problemas que detecten en el edificio. En este sentido, al no hacerlo, desde el Círculo lamentan que tenga que ser la sociedad civil la que tenga que denunciar estos hechos públicamente para que la administración tome cartas en el asunto.

Derribo del vallado

En la otra punta del recinto, esta vez en su fachada recayente en la calle Alicante, el muro que rodea la estación sufrió las consecuencias un derribo recientemente fruto de las obras del cañón peatonal que conectará la Línea 10 de Metrovalencia con Xàtiva. Pare ello, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha necesitado de los permisos de la dirección general de Patrimonio y del Ministerio de Cultura al ser parte de un BIC.

Pese a que este muro no pertenece a la construcción original del edificio, ya que ha sufrido diversas modificaciones a lo largo de sus cien años de historia, sí es el mismo desde que el recinto fue protegido por su valor cultural en los 80. Eso sí, en cuanto finalicen las obras, el muro derribado será repuesto.

Sobre las obras y su afección patrimonial, desde Infraestructuras y FGV aseguraron que los trabajos se estaban llevando a cabo con un estricto seguimiento y cumpliendo la normativa. Por ejemplo, FGV cuenta con una arqueóloga contratada para cumplir con éxito este cometido.