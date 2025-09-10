Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Pellizzari gana en el Alto de El Morradero y la general sigue sin cambios
Pilar Bernabé junto a Borja Sanjuan y Rosa Domínguez en la sede del PSPV esta miércoles. PSPV VALENCIA

Bernabé toma el mando del PSPV municipal para enfrentarse a Catalá

La secretaria general de los socialistas de la capital anuncia un debate sobre el estado de la ciudad paralelo con todas las asociaciones vecinales y pone la vivienda, el turismo y la transición ecológica como ejes de su futuro gobierno

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:09

Pilar Bernabé ya arenga al grupo municipal del PSPV para dar la batalla a PP y Vox por la vara de mando del Ayuntamiento ... de Valencia. A dos años vista para la próximas elecciones, los socialistas se aferran a su secretaria general como principal esperanza para conseguir que la actual corporación local dé un vuelco hacia la izquierda y arrebatarle la Alcaldía a María José Catalá. La notoriedad pública de Bernabé alcanzada en la dana le valió su encumbramiento a la secretaría de Igualdad, puesto número 4 del partido a nivel nacional, por parte de Sánchez ha hecho que Bernabé ya prepare el terreno para una campaña electoral que se prevé larga y dura. Sin embargo, esta labor de oposición la tendrá que hacer desde la Delegación del Gobierno en la Comunitat puesto que carece de acta como concejal en el Consistorio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ordenan la detención de un mecánico por violar a una clienta en su taller de Valencia
  2. 2 Dos atracadores disfrazados de basureros roban más de 200.000 euros en un banco en Valencia
  3. 3 Un vecino reduce y desarma a un hombre que atacó con un machete a su mujer en Benicalap
  4. 4 Aemet anuncia el último coletazo de lluvias en la Comunitat antes de un cambio radical del tiempo
  5. 5 La espectacular fiesta en la villa de Josita Boluda en Benicàssim
  6. 6 Abren un expediente a los policías que no intervinieron ante la agresión de un guardia civil a una joven en Oliva
  7. 7

    Las carencias del SAIH en este temporal: marca alerta roja en el Poyo cuando el cauce está vacío
  8. 8 La actriz Úrsula Corberó, embarazada de su primer hijo con Chino Darín
  9. 9

    El despecho de las ex destapa la corrupción
  10. 10 Ana Obregón confirma emocionada la llegada de un nuevo miembro a la familia: «Estoy feliz. Uno más para Anita»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Bernabé toma el mando del PSPV municipal para enfrentarse a Catalá

Bernabé toma el mando del PSPV municipal para enfrentarse a Catalá