Bernabé toma el mando del PSPV municipal para enfrentarse a Catalá

Pilar Bernabé ya arenga al grupo municipal del PSPV para dar la batalla a PP y Vox por la vara de mando del Ayuntamiento ... de Valencia. A dos años vista para la próximas elecciones, los socialistas se aferran a su secretaria general como principal esperanza para conseguir que la actual corporación local dé un vuelco hacia la izquierda y arrebatarle la Alcaldía a María José Catalá. La notoriedad pública de Bernabé alcanzada en la dana le valió su encumbramiento a la secretaría de Igualdad, puesto número 4 del partido a nivel nacional, por parte de Sánchez ha hecho que Bernabé ya prepare el terreno para una campaña electoral que se prevé larga y dura. Sin embargo, esta labor de oposición la tendrá que hacer desde la Delegación del Gobierno en la Comunitat puesto que carece de acta como concejal en el Consistorio.

El primero de los enfrentamientos de alto voltaje tendrá lugar este jueves 11 de septiembre en el debate sobre el estado de la ciudad, una cita en la que Bernabé estará ausente físicamente pero seguro que su nombre sale en alguna parte. La secretaria general de los socialistas de la capital ya ejerce como tal, y la mañana de este jueves ha anunciado que desde el PSPV convocarán un debate sobre el estado de la ciudad paralelo con la presencia de todas las asociaciones vecinales dado que ha acusado a Catalá de haber provocado que este acontecimiento se notificase con poca antelación para que los residentes pudieran poner en tela de juicio su gestión.

«Si Catalá no quiere dejar hablar a los vecinos, el PSOE hará el debate que necesita esta ciudad. Convocaremos un debate del estado de la ciudad con todas las asociaciones y con todas las entidades en tiempo y forma para dialogar para hablar para que participen. La ciudad es de todos, de la ciudadanía y tiene que hablar. Lo que la alcaldesa es incapaz nosotros lo haremos», ha comentado a este respecto.

Además, Bernabé ha ofrecido hasta tres pactos para superar la «'crisis social' en la que María José Catalá ha sumido a Valencia en apenas dos años de gobierno». Haciendo balance, la delegada del Gobierno ha calificado la gestión de la lideresa 'popular' de «fracaso», utilizando como fuente el barómetro municipal, y ha ofrecido las propuestas de los socialistas en materia de vivienda, turismo sostenible y transición ecológica.

«Catalá ha convocado un debate a toda prisa y hay que explicar por qué: porque los vecinos de esta ciudad ya le han dicho que no aprueban su gestión y no les quiere escuchar. A través del barómetro, el 80% de los ciudadanos le han dicho que no creen que la ciudad de Catalá tenga futuro porque no pueden acceder a una vivienda, porque el turismo, con el PP, está convirtiendo a Valencia en una franquicia, en un hotel sin vecinos, y porque está construyendo la ciudad de los coches. Por eso ha convocado el debate con nocturnidad y alevosía: porque no quiere que los vecinos le pongan frente al espejo», ha detallado.

Para Bernabé, la actual primer edil acabará su mandato en 2027 y «pasará a la historia de la ciudad por ser la única que acabará sin un legado, sin un proyecto transformador que lleve su marca». Frente a esta supuesta crisis en la que ha embarcado Catalá a Valencia en apenas dos años, la líder de los socialistas en el Cap i Casal ha tendido su mano «para cambiar el rumbo y buscar fórmulas que vuelvan a posicionar a Valencia entre las grandes ciudades del mundo, en una ciudad del futuro, habitable, que necesitamos los valencianos».

Pactos

En esta línea, Bernabé ha detallado su ofrecimiento a alcanzar tres pactos. El primero relativo a la vivienda para que se aplique la ley estatal, declarando la ciudad zona tensionada y limitando el precio del alquiler así como incrementando hasta el 50 o el 60% las viviendas públicas en los futuros PAI. «Es imprescindible que el Ayuntamiento garantice lo más sagrado, que es el derecho a quedarse en su ciudad», ha apuntado.

El segundo pacto incide en la necesidad de desarrollar una política turística sostenible con un acuerdo para anular todas las licencias de los apartamentos turísticos en los próximos cinco años. «De esta manera podríamos conseguir que los 10.000 apartamentos que hay hoy en Valencia vuelvan al mercado de la vivienda y dejen de tensionarlo», ha dicho. En este sentido, también ha pedido valentía a Catalá para aplicar una tasa turística como la que ella misma derogó con su voto en Les Corts: «Debe de dejar de agachar la cabeza ante los intereses de los de siempre. No hay nadie que esté en contra de esta tasa y nos permitiría paliar uno de los problemas más importantes que sufre esta ciudad como es la limpieza de las calles».

El último pacto, ha incidido, está orientado a tener una ciudad más verde que recupere los proyectos de renaturalización que había puesto en marcha el Rialto como es el corredor verde. «No queremos ciudades que quitan trenes y ponen coches como pretende hacer en el bulevar Federico García Lorca, un proyecto que ya estaba y que hacía la ciudad más verde, dando respuesta a una reivindicación histórica. Ahora Catalá pretende convertir ese gran rio verde en una carretera para los coches, algo en lo que no se reconocen los vecinos», ha dicho.

«Cuando los vecinos dejan de reconocerse en su ciudad, esa ciudad está en crisis y, por eso, València hoy, con Catalá, está en crisis. Su legado va a ser una ciudad en crisis», ha incidido.