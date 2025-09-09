Catalá quiere hacer una Valencia más fuerte ante catástrofes

La creación de más vivienda y dotaciones públicas para la ciudad y la autoprotección ante catástrofes o desastres naturales marcarán el orden del día del ... debate del estado de la ciudad que se celebrará este jueves en el Hemiciclo del Ayuntamiento de Valencia.

Según ha explicado la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, este martes, las líneas que marcarán su intervención en el plenario y que son, según ha subrayado los principales asuntos que afectan a la gestión de los servicios municipales y de las necesidades de la ciudad. «La vivienda para nosotros siempre ha sido un eje nuclear, y lo va a seguir siendo», ha señalado, y ha añadido que el objetivo es «cuidar la ciudad en todos los sentidos, no sólo en mejorarla, en hacer nuevas dotaciones públicas, en mejorar su imagen y su situación de habitabilidad y su confort, pero también cuidar la ciudad en materia de prevención».

En este sentido, María José Catalá ha recordado que durante este mandato, el municipio se ha enfrentado «a dos grandes incendios, una dana y una apagón histórico, del que por cierto, apenas se saben las causas todavía». «Y todo ello es cierto que repercutió negativamente los servicios públicos», ha añadido.

Por eso, la alcaldesa ha señalado que «todos esos hechos nos han hecho reflexionar seriamente sobre la posibilidad de tener que enfrentarnos a incidentes, catástrofes… y tenemos que estar preparados. Por tanto, mi objetivo es que la ciudad sea mucho más fuerte, y que tenga sus servicios totalmente preparados para cualquier incidencia. Y esas serán en general, las líneas que trazaré en el debate sobre el estado de la ciudad», ha concluido.

Tiempos de las intervenciones

Las propuestas y proposiciones que se planteen durante la sesión deberán presentarse por escrito y serán entregadas a la secretaría general al finalizar la reunión, pero no se someterán a votación.

La sesión comenzará con la intervención de la alcaldesa, María José Catalá, tras la cual tomarán la palabra representantes de asociaciones cívicas, entidades sociales, vecinales y ciudadanas que hayan solicitado participar.

Cada uno de ellos tendrá un máximo de cinco minutos de tiempo para exponer sus propuestas, críticas y sugerencias sobre la gestión de la ciudad. Seguidamente, será el turno de intervención de los portavoces de los grupos políticos municipales, en orden de menor a mayor representatividad de cada grupo municipal.

Se contemplan dos intervenciones para cada concejal portavoz, por un tiempo de quince minutos la primera intervención, y ocho minutos la segunda. La alcaldesa dará respuesta a cada ronda de intervenciones, con términos iguales, de 15 y 8 minutos.

Críticas de la oposición

Por su parte el portavoz del PSPV, Borja Sanjuan, asegura que «el malestar creciente en la ciudad por la ausencia manifiesta de un Ayuntamiento que desarrolle políticas para sus vecinos y que actúe para protegerles. Existe una sensación compartida del malestar en la ciudad. La gran mayoría de vecinos creen que hoy es más difícil vivir en esta ciudad, creen que se vive peor».

Sanjuan indica que, en su opinión. «todos los problemas que existían en la ciudad de València a los que se enfrenta esta ciudad junto al resto de ciudades como Barcelona, Madrid u otras ciudades europeas están hoy peor de lo que estaban hace dos años porque este ayuntamiento ha dejado que la ciudad se la hagan otros con intereses en hacer negocio«.

Además, su compañero de partido, el concejal socialista Javier Mateo, denuncia que «más del 30% de las plazas del Plan de Empleo de 2025 han quedado desiertas».

Por su parte, la portavoz de Compromís per València, Papi Robles, ha anunciado que «saldrá a la calle y organizará a la gente ante una situación insostenible con la vivienda y los alquileres en Valencia».

Según Robles, «esta es la legislatura de la gran expulsión: el vecindario no encuentra dónde vivir y se tiene que marchar; el pequeño comercio cierra por los alquileres desorbitados; y nuestros barrios se están convirtiendo en parques temáticos para turistas».

La portavoz de Compromís ha señalado que, mientras la población de Valencia alcanza máximos históricos —con 840.000 habitantes—, «muchos de esos nuevos residentes son perfiles de extranjeros con alto poder adquisitivo o nómadas digitales que compran vivienda al contado, algo que la mayoría de familias valencianas no se pueden permitir».

En cuanto a la movilidad, Robles asegura que los datos de tráfico confirman que Catalá «conduce en dirección contraria a lo que pide la ciudadanía». Y ha puesto un ejemplo muy claro: «la decisión de reabrir Colón y eliminar carriles bus ha triplicado el tráfico en Ciutat Vella desde 2023. «En julio de 2025 han pasado 8.200 vehículos más que en julio de 2023, y eso significa más humo, más ruido, más contaminación y un transporte público colapsado», ha lamentado.