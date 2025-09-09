Así será el nuevo edificio de la central de los bomberos de Valencia: efecto linterna y resiliente al calor

En la avenida de la Plata cruce con Bomberos Ramón Duarte ya se construye el nuevo edificio de la central de los bomberos de Valencia ... que se dedicara a tareas administrativas y también de formación.

Como ha explicado el arquitecto director de la obra, Roberto Santatecla, «es un edificio de última generación. Una de las novedades es que por la noche se transformará en un edificio linterna, porque proyector a Luz al exterior para demostrar que siempre están en servicio».

Tal como también ha señalado la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, «El edificio tendrá una especie de piel de manera que sea resistente al calor».

Cómo ha descrito el arquitecto el edificio contará con todos los avances constructivos, será muy diáfano en planta y acristalado en la fachada norte, con protección solar y revistas de tal manera que los trabajos en el interior del edificio estén a salvo del calor.

No hay que olvidar que este edificio surge de un concurso de ideas Del año 2007 cuando el consistorio busca un proyecto básico para ver con su construcción. En diciembre de 2009 se vecino como ganadora la empresa Santatecla arquitectos, Pero entonces el proyecto quedó pendiente de presupuesto hasta el ejercicio 2021 y luego se acordó modificar y adaptar el proyecto dado el tiempo que había transcurrido y los cambios normativos acaecidos.

Proyecto mejorado de un concurso de ideas

Fue en diciembre de 2023 cuando la junta de gobierno local acordó declarar en urgencia todos aquellos contratos que proceder a tramitar para ejecutar la obra y en mayo de 2024 se decidió impulsar de nuevo este proyecto que tal como ha explicado hoy la alcaldesa, precisaría de inversión de más de 13 millones de euros.

Y luego edificio administrativo y de formación se levantará en 18 meses y supondrá un hito para los servicios de los bomberos de la ciudad.

Catalá ha reconocido «El edificio podía haber estado hecho antes, hace una década, pero cuando entré en el gobierno hace dos años nos encontramos un departamento de bomberos con muchas necesidades de materiales, con carencias importantes en las que hemos tenido que invertir.

La alcaldesa ha dicho que será un edificio que dará la sensación de que estoy permanentemente despierto, en activo, Ya que hará un efecto linterna por la noche. Esta nueva instalación tendrá seis alturas y además otra de las novedades destacadas es que tendrá los suministros duplicados «para que no tenga ningún fallo de electricidad», ha añadido Santatecla. Será un avance importante, ya que hay que recordar que cuando se produjo la dana, la central de MetroValencia, por ejemplo, no tenía duplicidad y se vio afectada.

El arquitecto también ha explicado que será un edificio de consumo casi nulo, en referencia a que no habrá utilización casi de energía fósil y además tendrá una estructura muy consistente, como lo requieren los edificios de servicios especiales con unos condicionantes sísmicos concretos superiores un edificio normal.