Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Recreación del edificio de bomberos.

Ver 12 fotos
Recreación del edificio de bomberos. LP

Así será el nuevo edificio de la central de los bomberos de Valencia: efecto linterna y resiliente al calor

El Ayuntamiento ya construye la obra administrativo y para formación en la avenida de la Plata

Lola Soriano

Lola Soriano

Valencia

Martes, 9 de septiembre 2025, 11:26

En la avenida de la Plata cruce con Bomberos Ramón Duarte ya se construye el nuevo edificio de la central de los bomberos de Valencia ... que se dedicara a tareas administrativas y también de formación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un guardia civil por agredir a una joven en Oliva cuando estaba engrilletada con las manos en la espalda
  2. 2 Los municipios donde más ha llovido este lunes en la Comunitat: la lluvia llega a Valencia y las tormentas en Alicante activan el Plan Especial de Inundaciones
  3. 3 Investigan la muerte de un hombre tras caer desde un tercer piso en Valencia
  4. 4 Piden colaboración ciudadana para detener a un violento ladrón que causó graves lesiones a una mujer en Valencia
  5. 5

    Una viuda de la dana: «Mi marido bajó a la calle porque un bando del Ayuntamiento pedía que se retiraran los coches»
  6. 6 Juzgan a un joven por violar a una amiga en un apartamento de Tavernes de la Valldigna
  7. 7 Emergencias, en alerta ante una situación «muy inestable» con lluvias, vientos fuertes y granizo de gran tamaño
  8. 8 La tormenta deja un reventón húmedo y vientos de hasta 100 kilómetros por hora en el sur de Alicante
  9. 9 La UA, UMH y el CEU cierran sus campus por la alerta meteorológica
  10. 10

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Así será el nuevo edificio de la central de los bomberos de Valencia: efecto linterna y resiliente al calor