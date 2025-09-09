Valencia encarga nueve vehículos de Bomberos más que se suman a los 20 adquiridos en dos años

La puesta del gobierno de Catalá por los bomberos de Valencia se demuestra con hechos, por eso la alcaldesa de Valencia Anunciado durante la visita ... de obras al nuevo edificio administrativo de la central de la avenida de la Plata el Ayuntamiento va adquirir nueve vehículos más para los bomberos.

Ahora se ha comenzado con la licitación y según como ha explicado el jefe de bomberos, Enrique Chisbert, «el periodo de entrega es de entre 12 y 15 meses».

La alcaldesa ha recordado que en dos años ya han tramitado la compra de 20 vehículos más. En este caso para los nueve vehículos nuevos necesitarán invertir 5,3 millones de euros con el objeto , según Catalá « Detener actualizado todo el equipamiento que necesitan los bomberos, que han sido los ángeles de la guarda en esta legislatura. Solo tengo palabras de agradecimiento para recordar los dos terribles incendios que hemos sufrido en la ciudad, la dana y el apagón donde tuvieron que sacar a personas atrapadas en los ascensores. Por eso quiero proteger a estos ángeles de la guarda con el material actualizado«.

Una ciudad resiliente ante catástrofes

Preguntada por cuáles son los objetivos que tiene y que va anunciar en el debate del estado de la ciudad que tendrá lugar este jueves, ha explicado que una de sus líneas de actuación « Es convertir a Valencia en una ciudad más residente y más fuerte. Quiero tener un cuerpo de bomberos fuerte, con material actualizado porque el trabajo que han hecho los bomberos se tiene que producir en un compromiso».

Quién alcaldesa también ha explicado que en el debate del estado de la ciudad también se dedicara una parte muy importante al tema de la vivienda porque es « un eje nuclear y lo seguirá siendo en mi gobierno, al igual que cuidar de la ciudad, construir nuevas dotaciones públicas, mejorar el aseo urbano y la situación de habitabilidad y cuidar la ciudad en materia de prevención después de vivir en la legislatura dos incendios, una dana y el apagón. Es una tapa donde puede haber más incidentes y catástrofes y por eso el objetivo es conseguir una ciudad que sea más fuerte con servicios preparados para cualquier incidencia».

Sobre las críticas recibidas desde la posición por la premura en el anuncio del debate del estado de la ciudad, Catala ha explicado que se celebrará el 11 de septiembre, y el año pasado tuvo lugar el 16 de septiembre. « Todos los que nos dedicamos a esto sabemos cuáles son las fechas de los debates, yo como yo antes de ser alcaldesa fue el líder de la oposición y tenía Claro este tema. Otra cosa es que el equipo de gobierno lleve bastante semanas trabajando y a otros, les pille recién aterrizados».