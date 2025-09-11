Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una pareja mira anuncios de pisos en una inmobiliaria. S. T.

Valencia tendrá una Agencia Pública de Alquiler para combatir la subida de los precios de la vivienda

La institución funcionará como una inmobiliaria y los propietarios promocionarán sus casas por debajo del valor de mercado a cambio de ventajas que otorgará al Ayuntamiento

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 10:31

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, anunció al inicio de este nuevo curso político que la hoja de ruta del Ayuntamiento de Valencia la ... marcarían la prevención en Emergencias, la situación de la vivienda y la atención social. En este sentido, durante su discurso en el debate acerca del estado de la ciudad que se celebra este jueves en el Pleno consistorial, Catalá ha anunciado la creación de una agencia pública del alquiler, un ente que actúe como una inmobiliaria con el que se pretende reducir los precios para competir con la tensión en la que se encuentra el mercado de la renta de viviendas.

