Valencia tendrá una Agencia Pública de Alquiler para combatir la subida de los precios de la vivienda

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, anunció al inicio de este nuevo curso político que la hoja de ruta del Ayuntamiento de Valencia la ... marcarían la prevención en Emergencias, la situación de la vivienda y la atención social. En este sentido, durante su discurso en el debate acerca del estado de la ciudad que se celebra este jueves en el Pleno consistorial, Catalá ha anunciado la creación de una agencia pública del alquiler, un ente que actúe como una inmobiliaria con el que se pretende reducir los precios para competir con la tensión en la que se encuentra el mercado de la renta de viviendas.

Tal y como ha explicado la alcaldesa de Valencia, esta nueva agencia funcionará como una inmobiliaria pública que mediará con propietarios e inquilinos para tramitar contratos de alquiler. El objetivo es que los propietarios ofrezcan sus pisos a precios pro debajo de mercado, con el objetivo de reducir los precios actuales de mercado. Para ello, el Consistorio ofrecerá una serie de ventajas a dichos propietarios para que escojan gestionar su vivienda desde esta agencia pública en lugar de por su cuenta.

Se trata de un sistema que ya se utiliza en Madrid, la cual cuenta con una Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo. Dentro de esta entidad pública, los madrileños pueden gestionar la renta de sus viviendas a través del Servicio de Intermediación del alquiler (SIA). Dicho portal busca intermediar entre particulares y ofrece ventajas para personas propietarias e inquilinas. Entre ellas, el ayuntamiento madrileño asegura que facilita la puesta en contacto entre propietario e inquilino, así como asesoramiento jurídico, económico, fiscal y técnico para los propietarios.

Por otro lado, todos los propietarios cuentan con seguros multirriesgo del hogar y seguro de impagos a lo largo de toda la vigencia del contrato, en los términos y condiciones establecidos en las pólizas. Además, el Ayuntamiento de Madrid también ofrece la posibilidad de expedir sin coste el certificado energético.

En este sentido, aunque la alcaldesa no ha especificado en qué consistirán todos y cada uno de los beneficios con los que contarán los propietarios de la ciudad de Valencia, sí ha mencionado que est5a nueva agencia ofrecerá un «seguro municipal» en caso de impagos por parte de los inquilinos.

Se trata, además, de una iniciativa que no le resulta desconocida a María José Catalá. Cuando la actual alcaldesa de la capital del Turia era la primera edil del municipio de Torrent ya trabajó en proyectos municipales para incentivar el mercado de la vivienda a través de la empresa pública Nous Espais. De hecho, desde esta entidad Catalá ya utilizó las administraciones públicas para fomentar el alquiler para facilitar el acceso a la vivienda a los ciudadanos, en especial a los jóvenes y a sectores de población con pocos medios económicos.

Esta empresa pública cuenta también con una Agencia Municipal del Alquiler, que es la encargada de mediar entre los propietarios de viviendas susceptibles de ser alquiladas y los futuros inquilinos, prestándoles apoyo y asesoramiento profesional, realizando labores de mediación si se producen desacuerdos y aportando garantías a las partes si hubiera incumplimientos.

Al igual que la agencia de Madrid, en Torrent se ofrecen ventajas a los propietarios como la búsqueda y selección de inquilinos; estudioa de la situación económica de los inquilinos (su capacidad de pago para hacer frente al pago de la renta); elaboración del contrato de arrendamiento; o garantías en caso de impago: seguro de impago de alquiler que incluye el desahucio, la reclamación de renta, adelanto de las mismas y actos vandálicos

Desde la agencia de Torrent también se encargan de la gestión de suministros (agua, luz, gas, etc.); la conciliación y mediación del Servicio en la resolución de los conflictos que puedan surgir con los inquilinos; el apoyo para solicitud de ayudas de propietarios de viviendas en alquiler en materia de rehabilitación o las que puedan concederles las administraciones; y el asesoramiento y gestión, en su caso, del depósito de la fianza de alquiler.