Imagen de archivo de un bebé. Irene Marsilla

Valencia amplía la ayuda del cheque-bebé a 400 euros por familia

El Ayuntamiento destinará un mayor presupuesto para mejorar una ayuda que este curso se otorgaba por valor de 300 euros

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:46

El Ayuntamiento de Valencia pretende fomentar la natalidad mediante el pago de ayudas a los progenitores. La alcaldesa Catalá ha anunciado en el debate del ... estado de la ciudad que desde el Consistorio ampliarán el presupuesto para que el cheque-bebé reparta una mayor cantidad económica a cada familia. Concretamente, los beneficiarios de esta ayuda pasarán a cobrar 400 euros, lo que supone 100 euros más que la partida que se cobraba hasta ahora (300 euros).

