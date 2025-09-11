Valencia amplía la ayuda del cheque-bebé a 400 euros por familia

El Ayuntamiento de Valencia pretende fomentar la natalidad mediante el pago de ayudas a los progenitores. La alcaldesa Catalá ha anunciado en el debate del ... estado de la ciudad que desde el Consistorio ampliarán el presupuesto para que el cheque-bebé reparta una mayor cantidad económica a cada familia. Concretamente, los beneficiarios de esta ayuda pasarán a cobrar 400 euros, lo que supone 100 euros más que la partida que se cobraba hasta ahora (300 euros).

Cabe recordar que pueden formular la petición de esta ayuda los padres y madres que tengan un hijo recién nacido, un niño en acogida o adopción y los dos requisitos que se piden es que al menos uno de los progenitores lleve empadronado en la ciudad al menos cuatro años y el niño deberá empadronarse en Valencia.

En materia de ayudas sociales, Catalá también ha anunciado que ««Vamos a destinar 500.000 euros en fomentar proyectos que amplíen su proyecto escolar y favorezcan la conciliación, lo mismo para las personas con discapacidad. Apostar por la conciliación es la mayor apuesta que se puede hacer con las familias».