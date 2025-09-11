Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Catalá, durante el anterior debate sobre el estado de la ciudad. EP

Una megainversión de 117 millones convertirá a Valencia en la primera ciudad europea autosuficiente en agua ante emergencias

El plan prevé la creación de cuatro plantas en la ciudad para extraer agua del acuífero situado bajo la ciudad, con una capacidad como dos veces el pantano de Alarcón, y la reutilización de achiques de estaciones de metro y ferrocarril, el equivalente a 500 piscinas olímpicas | El proyecto anunciado por Catalá en el debate sobre el estado de la ciudad ampliará de 24 a 48 horas la autonomía en el consumo de agua de Valencia, puesto en jaque por la dana y el apagón

Arturo Checa

Arturo Checa

Valencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 10:20

El gran apagón que sufrió la Comunitat y toda España a finales de abril de este año puso en jaque el suministro de agua en ... la ciudad de Valencia. La extensión durante más de 10 horas complicó la situación en la planta de La Presa, el centro neurálgico de potabilización de la ciudad. Hasta allí hubo que trasladar generadores, el trabajo de madrugada de más de un centenar de técnicos y la duda sobrevolando sobre si habría bastante suministro para los pueblos de alrededor del cap i casal. «Fue una situación muy compleja», reconoció entonces la alcaldesa. «Mi objetivo es que la ciudad sea más fuerte», anunció esta semana María José Catalá. Y en el debate sobre el estado de la ciudad que se celebra este jueves ha dado un ambicioso paso al frente para reforzar Valencia ante grandes emergencias como la del apagón o la dana (que obligó a bajar la presión de agua en la capital para asegurar el suministro en los pueblos golpeados por la riada).

