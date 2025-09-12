Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Recreación virtual de la actuación en San Marcelino. LP

Catalá desbloquea el PAI de San Marcelino para ganar 945 viviendas

Contará con 236 pisos de protección oficial y 31.000 metros cuadrados de zonas verdes

Lola Soriano Pons

Valencia

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:20

No han pasado ni 24 horas de los anuncios realizados por la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en el debate del estado de la ... ciudad, y ya empiezan a presentarse medidas. El portavoz del gobierno local, Juan Carlos Caballero, ha anunciado que en la Junta de Gobierno se ha acordado someter a información pública el Plan de Actuación Integrada (PAI) de San Marcelino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

