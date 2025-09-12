Catalá desbloquea el PAI de San Marcelino para ganar 945 viviendas

No han pasado ni 24 horas de los anuncios realizados por la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en el debate del estado de la ... ciudad, y ya empiezan a presentarse medidas. El portavoz del gobierno local, Juan Carlos Caballero, ha anunciado que en la Junta de Gobierno se ha acordado someter a información pública el Plan de Actuación Integrada (PAI) de San Marcelino.

Se trata de un paso más para desbloquear esta urbanización que, como ha descrito Caballero, «permitirá aprobar una nueva ordenación de trama urbana de 87.000 metros cuadrados de uso predominantemente residencial y compatible con el uso terciario».

En esta zona próxima a la Rambleta se «crearán 945 viviendas y de esta cifra total, 236 serán viviendas de protección oficial», una actuación presentada por la Agrupación de Interés Urbanístico Sant Marcel·lí y el presupuesto de ejecución material es de 10,8 millones de euros.

Tal como ha indicado el portavoz del gobierno local, «hemos escuchado muchas veces decir a Catalá desde el inicio de la legislatura que la vivienda es prioritaria para este gobierno, es la clave de esta legislatura».

Ha añadido que una de las tareas «más importantes de la administración es construir vivienda pública y aprobar ordenaciones urbanísticas para poder construir y son dos instrumentos que el anterior gobierno desterró».

Según Caballero, «estas casi mil nuevas viviendas permitirán aumentar la oferta en Valencia y también sirve para contener los precios. Otras fórmulas se han mostrado ineficaces».

Acto seguido ha indicado que este viernes lo que se ha aprobado es «someter a información pública este plan de San Marcelino durante 45 días hábiles. La propuesta permitriá ordenar una trama urbana de 87.000 metros cuadrados de suelo» De ellos, la edificabilidad residencial es de 75.538,55 m2 de techo y la edificabilidad terciaria es de 11.611 m2.

En esta nueva zona urbanizable habrá 68.238 metros cuadrados dotacionales: 31.000 de ellos para zonas verdes; 8.796 para equipamientos y 28.430 se destinarán a red viaria.

Tal como ha argumentado Caballero, «una vez pase la información pública, el plazo de ejecución del agente urbanizador es de 24 meses».

En la documentación de este Pai se detalla que «será una gran unidad urbana de ámbito prioritario peatonal» y que la disposición «de los espacios libres entre los edificios residenciales permite ubicar zonas verdes de proximidad, incluso para las edificaciones preexistentes».

Se indica que la solución planteada «garantiza la integración paisajística con el futuro bulevar».

También se detalla que con el «objeto de minorar el estacionamiento en vía pública... y de acuerdo con las directrices particulares del PED, se propone utilizar el subsuelo de los equipamientos para ampliar la reserva de la zona para aparcamiento público».

Igualmente se indica que el objetivo es garantizar «la adecuada integración urbana del ámbito espacial en el que se inserta la Unidad de Ejecución con los elementos que conforman sus condicionantes de contorno: la ordenada trama urbana del barrio de Sant Marcel·lí y la ejecución de las obras del nuevo canal de acceso para la integración de la Alta Velocidad (AVE) en la ciudad de Valencia».

Casitas Rosa y deberes para concejales

En la comparecencia también se le ha preguntado si podía avanzar algo más del plan de derribos de las Casitas Rosa, medida que llevaban reclamando los vecinos desde hace décadas, junto a medidas sociales y sanitarias, y el portavoz del gobierno ha respondido que no disponía en esos momentos del marco temporal, «lo que puedo decirles es que el jueves hizo muchos anuncios Catalá y, en menos de 24 horas, ya se están aprobando algunos en la Junta de Gobierno».

Además, ha dejado claro que «los concejales ahora tenemos muchos deberes para que los anuncios de Catalá se cumplan cuanto antes».