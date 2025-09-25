Gonzalo Bernardos, sobre la hostelería: «Mucho para vosotros y muy poco para los trabajadores» El economista catalán considera que este tipo de negocios se enriquecen a costa de sus empleados

A. Pedroche Jueves, 25 de septiembre 2025, 01:07

El pasado sábado durante la emisión de 'La Sexta Xplica', Gonzalo Bernardos protagonizó uno de los momentos más tensos de la noche. El economista es un colaborador habitual. Suele dar su punto de opinión sobre diferentes temas de actualidad como la vivienda. Sin embargo, en esta ocasión el debate giró en torno a la hostelería. El catalán aseguraba que, pese a no ser empresario en el sector, tenía capacidad para analizar lo que está sucediendo. Argumentaba que su formación le permite evaluar la estructura de costes de cualquier negocio y opinar con fundamento sobre el reparto de los beneficios generados.

A partir de ahí, Bernardos comenzó a lanzar acusaciones a los empresarios hosteleros. Lo hizo desde el punto de vista de la justicia social. Una postura que encendió los ánimos durante su intervención. Su enfoque no se limita a un único sector, ya que el economista también ha defendido el papel de la inmigración como motor de la economía, demostrando su interés por analizar los grandes pilares del sistema.

Tampoco dudó en recriminar a los propietarios de bares y restaurantes su enriquecimiento a costa de sus plantillas. Afirmó que estos empresarios «se forran» mientras que sus empleados cobran el salario mínimo. Una contundente denuncia que pone el foco en la precariedad salarial de un motor clave de la economía española.

Además, Bernardos aseguró que existe enorme distancia que separa el incremento de los precios que pagan los clientes del estancamiento de los sueldos que perciben los trabajadores. Esto genera, según él, una distribución de la riqueza muy injusta en el sector. «Mucho para vosotros y muy poco para los trabajadores», afirmó.

También criticó la gestión de estos negocios. Señaló que la falta de rentabilidad se debe en muchas ocasiones a una mala administración de los recursos. Tras señalar una aparente «falta de control de gastos», Bernardos insinuó que los trabajadores no deberían ser la variable de ajuste para compensar posibles ineficiencias en la dirección de las empresas.

