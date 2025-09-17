Gonzalo Bernardos alerta sobre la compra de vivienda después de septiembre: «Se pondrá por las nubes» El economista habla sobre un cambio que se producirá tras los meses de verano

A. Pedroche Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:34 Comenta Compartir

La vivienda es uno de los asuntos que más preocupan a los españoles. Actualmente los precios están por las nubes. Hay una escasa oferta y una alta demanda. Adquirir una vivienda de nueva obra es prácticamente imposible. Su coste es muy elevado y está alejado de la realidad económica de mayoría de ciudadanos. Especialmente de aquellos que se encuentran en edad de emanciparse. Encontrar una vivienda usada que esté a un precio asequible es toda una odisea. Al final, la mayoría de jóvenes optan por un alquiler, pero muchos se ven obligados a compartir piso debido a que un únioco salario no puede cubrir la cuota y los gastos.

Los expertos del mercado inmobiliario aseguran que esta situación tiene poco que ver con la de 2008. Descartan que haya otra burbuja. De hecho, lo califican como «imposible». Esto significa que el precio sólo va a crecer. De hecho, el economista Gonzalo Bernardos ha alertado que la compra de vivienda va a sufrir un cambio significativo después de septiembre.

El catalán ha hablado en el pódcast Monopoly Inmobiliario de Enric Jiménez. Ha asegurado que «la compra de vivienda se pondrá por las nubes». .La conversación giraba en torno a cuándo es el mejor momento para invertir. El economista destaca que su estrategia siempre ha sido apostar por las «casillas claras», además de indicar que las estaciones, que muchos compran por sus ganancias a corto plazo, que son la peor opción a su juicio y es preferible evitarla, ya que asegura que «son temas de paciencia».

Según el economista, existen una serie de causas por las que la gente va a comprar de manera masiva viviendas este año, comenzando por el hecho de que cada vez más personas no valoran el alquiler como una opción, y continuando porque los tipos de interés van a bajar. Bernardos añade que los bancos van a dar mucho más crédito porque van a ganar menos por cada euro prestado, a lo que hay que sumar que los extranjeros seguirán comprando cada vez más.

Por lo tanto, como ya apuntó en su momento, 2025 es el mejor año para comprar una vivienda. «El que quiera hacerlo debe darse mucha prisa», llegó a decir el licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y profesor de economía en la Universidad de Barcelona.

Precio del alquiler

Respecto al alquiler, Bernardos ha señalado al Gobierno como el principal culpable de la situación porque, según él, «el propietario tiene pánico inmobiliario y lo que hace es no poner más viviendas en alquiler». El catalán ha argumentado que, si partimos de esta base, nadie se planteará el alquiler como una opción para toda la vida, haciendo hincapié en que un alquiler y un usufructo «no es lo mismo».