Niño Becerra, tajante sobre la ayuda del alquiler con opción a compra: «Gasolina para la especulación»

El tema de la vivienda es una de las grandes precoupaciones de la gran mayoría de los españoles, con un sector tensionado en el que los alquileres se han disparado y los precios de los inmuebles se han multiplicado por la altísima demanda de hipotecas. Y es que son muchos los que tratan de hacerse con una propiedad para tratar de evitar las elevadísimas mensualidades de pagar un alquiler.

La situación deja un panorama bastante complicado para acceder a una vivienda, especialmente para los más jóvenes, que tienen muy difícil poder ahorrar con sueldos ajustados y alquileres por las nubes. Una de las grandes tareas pendientes del Gobierno es intentar aliviar las tensiones en el sector inmobiliario, aunque por el momento no se han tomado grandes medidas al respecto.

Entre las últimas normas anunciadas por el Gobierno para tratar de poner freno a la escalada de precios en el sector, una de las más polémica es la ayuda para el alquiler con opción a compra de los jóvenes, que se incluirá en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2029. Aunque todavía no se han dado grandes detalles al respecto, se tratará de una ayuda de 30.000 euros de la que se podrán beneficiar los menores de 35 años, destinadas a viviendas de protección oficial permanente y sobre las que no se podrá especular con un hipotético precia de venta en el futuro.

El reconocido economista Santiago Niño-Becerra se ha pronunciado al respecto y ha sido tajante sobre esta iniciativa del Gobierno de Sánchez: «En mi opinión, ese no es el camino», expresaba el catedrático en un contundente mensaje en sus redes sociales, donde comunicaba sus dudas sobre si la medida del Ejecutivo solventará realmente el problema de acceso a una vivienda.

«Esas medidas no incrementan la oferta de viviendas que es donde reside el problema. Faltan vivienda, 625.000 en el 2023 según estudio del Banco de España. Si existieran esas viviendas, públicas y a precio social, los alquileres bajarían. Con variaciones en vivienda se están siguiendo políticas similares desde 1995», argumentaba el especialista.