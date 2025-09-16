Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Construcción de viviendas en Valencia. LP.

Cámara apunta al área metropolitana de Valencia para poner fin a la crisis de la vivienda: «El eje noroeste es crucial»

La entidad cameral estima que en 2030 el déficit de inmuebles en la ciudad alcanzará las 130.000 unidades y plantea otras propuestas como el incremento del suelo urbanizable o la reducción de impuestos

Pau Alemany

Valencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:39

Propulsar la construcción de vivienda en el área metropolitana de Valencia capital. Este es uno de los ingredientes esenciales en la receta propuesta por Cámara ... Valencia para solventar la crisis de la vivienda, que acecha a la Comunitat Valenciana –y al resto del país– desde hace años y que no parece vislumbrar su fin. Con unos precios de alquiler y de compra de casas en máximos históricos y con una demanda insaciable en las grandes ciudades, el organismo estima que el déficit de oferta se disparará hasta las 133.000 viviendas en 2030 y, como antídoto, plantea cuatro soluciones con los ojos puestos en los alrededores del 'cap i casal'.

