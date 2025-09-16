75 familias compiten por alquilar la misma casa en el municipio de moda a dos minutos de Valencia En España hay 24 municipios con más de 100 interesados por anuncio y en uno la cifra se dispara hasta las 182 personas para arrendar una vivienda

Nacho Ortega Valencia Martes, 16 de septiembre 2025, 00:37

Hasta 75 familias compiten por un mismo anuncio de alquiler en uno de los municipios que se han puesto de moda en la provincia de Valencia. Y se trata de una media, lo que significa que habrá viviendas que estén aún más solicitadas. Es el dato que revela la lucha feroz que hay por encontrar piso en la región y que se repite en otras grandes ciudades del país. En 24 municipios de España hay más de 100 competidores por anuncio, y 21 de ellos están en Madrid y Barcelona, según desvela el estudio realizado por idealista, el mayor portal inmobiliario de España.

La situación de emergencia debido a la falta de oferta es acuciante en Mislata, una localidad pegada a Valencia donde la media de contactos por cada vivienda en alquiler que se anuncia es de 75. En la actualidad en el portal hay 19 pisos que se alquilan, con precios que oscilan entre los 830 euros/mes por una vivienda de 50 m2 en un tercero sin ascensor y los 2.100 euros/mes por un primer piso de 128 m² con tres habitaciones a un paso de la estación de metro.

Mislata se ha convertido en uno de los municipios de moda para alquilar vivienda cerca de Valencia y eso ha provocado que los precios hayan subido por encima de la media. Antes de la llegada del verano el alquiler se había disparado un 22'10% en 12 meses y ya es la tercera localidad más cara para arrendar. Según el portal inmobiliario, Alboraya es la localidad más cara en la actualidad, con un precio de 16,6 euros por metro cuadrado, por delante incluso de Valencia ciudad (15,4 €/m2). A continuación se sitúa Mislata (12,8 €/m2), por delante de Godella (12,3 €/m2).

Competencia en España

La capital de Lanzarote, Arrecife, es el municipio español donde más interesados recibe cada uno de los anuncios que se publican, alcanzando una media de 182 contactos. El resto de municipios se encuentran en las provincias de Madrid y Barcelona, con alguna excepción en provincias limítrofes con Madrid.

El segundo puesto es para el municipio barcelonés de Cornellà de Llobregat, donde se alcanzan los 174 competidores, cerca también de Santa Coloma de Gramenet, que tiene 170. Leganés en Madrid ocupa la cuarta plaza con 153 familias compitiendo, seguido por otros cuatro municipios barceloneses: Sant Boi de Llobregat (148), Terrassa (137), Sabadell (129) y Manresa (126). Parla (123), Móstoles (119) y Fuenlabrada (115) en Madrid les siguen, y a continuación se sitúan Granollers, Torrejón de Ardoz y Getafe, con 114 familias compitiendo en los 3 municipios.

El ranking se completa con los municipios madrileños de Aranjuez (112) y Pinto (111), y detrás vienen otros cuatro de la provincia de Barcelona: Cerdanyola del Vallès (107), Mataró (107), Badalona (107) y Rubí (104). En la posición 21 encontramos el municipio de Azuqueca de Henares, en Guadalajara; Ocaña, en Toledo; Valdemoro en Madrid; y L`Hospitalet de Llobregat en Barcelona, todos con 102 familias compitiendo por cada anuncio.