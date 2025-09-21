Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer frente a una inmobiliaria en Valencia, el 2 de junio de 2022. LP

Sin rastro de soluciones para la crisis de vivienda en el último año en Valencia

El precio del metro cuadrado aumenta un 18% de media en los distritos de Valencia capital y la compra y el alquiler suben un 11% en la provincia en el último año

Pau Alemany

Valencia

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:52

El rompecabezas de la vivienda lleva tiempo enquistado y sin encajar sus piezas. El diagnóstico es claro: hay una crisis que no muestra indicios de ... cesar y que está imposibilitando el acceso a un derecho básico a miles de personas. Pero los intentos para resolver el problema, al menos a corto plazo, no están funcionando, según reflejan los datos del precio de compra y de alquiler en la provincia de Valencia y en el 'cap i casal', que se encuentran en máximos históricos. Así lo corrobora una comparación interanual del 'Informe sobre el mercado inmobiliario de Valencia' elaborada por LAS PROVINCIAS. Las fichas se mueven, pero el puzle no cuadra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Le pierden a una mujer la vesícula en el hospital y al encontrarla, el análisis revela que tiene un cáncer muy avanzado
  2. 2 Una furgoneta choca con una rotonda en la avenida Tarongers de Valencia
  3. 3 El castillo del cártel de los Balcanes: los GEO asaltan la fortaleza de la marihuana en el Levante
  4. 4

    Vuelos retrasados hasta cuatro horas en Valencia y Alicante por el ciberataque a aeropuertos europeos
  5. 5

    El divorcio entre Mazón y Navarro
  6. 6

    Un juzgado condena a la Universitat de València por «discriminar» a universidades israelíes
  7. 7

    Polo, tras ocho horas de desconcierto ante la jueza: «Ahora es fácil juzgar, pero no se podía prever lo que iba a suceder»
  8. 8 Emergencias avisa de la probabilidad de tormentas intensas en Valencia y Castellón
  9. 9 La Ley lo respalda: los inquilinos podrán quedarse en la vivienda aunque el propietario no renueve el contrato
  10. 10 Última hora sobre el estado de salud de Leiva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Sin rastro de soluciones para la crisis de vivienda en el último año en Valencia

Sin rastro de soluciones para la crisis de vivienda en el último año en Valencia