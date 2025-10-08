Una alternativa para evitar y combatir la soledad no deseada

María Agulló Miércoles, 8 de octubre 2025, 05:55 Compartir

La soledad no deseada afecta a uno de cada cinco adultos en la Comunitat Valenciana, según los datos que se extraen del 'Barómetro de la soledad no deseada en España 2024', realizado por Fundación ONCE y Fundación AXA. La situación se materializa aún más en la tercera edad, en la que problemas de dependencia y de pérdida de vínculos afectivos y familiares suelen agravar el problema. En respuesta a esta realidad han surgido nuevas alternativas para combatir el aislamiento al que se pueden ver abocadas muchas personas mayores. Entre ellas se encuentra el 'cohousing senior', un modelo residencial de vivienda colaborativa en el que personas de entre 50 y 70 años combinan su hogar privado con espacios y servicios compartidos con otras personas de similares características, intereses o necesidades vitales.

El origen del término 'cohousing' se remonta a Dinamarca en la década de 1960, impulsado por un grupo de jóvenes interesados en una forma de vida más comunitaria y sostenible. Este enfoque resultó muy atractivo para Resistir, una cooperativa que pone en marcha proyectos de viviendas colaborativas. Sus socios, personas que rondan en su mayoría los 70 años de edad, buscan una alternativa a las residencias y evitan ser una carga para sus familiares. Al mismo tiempo, desean mantener una vida social activa dentro de una comunidad y este modelo cubre sobre el papel todas estas aspiraciones.

En este sentido, Anabel Bastida, presidenta de Resistir, afirma que el objetivo de la cooperativa es que los miembros puedan envejecer pero creciendo. Este concepto para ellos implica evitar la soledad no deseada, envejeciendo en compañía y fomentando la ayuda mutua. «No queremos quedarnos en casa sin actividad, pertenecer a Resistir nos garantiza la socialización», añade la responsable del proyecto. Aunque todavía no cuentan con ningún proyecto terminado, la cooperativa prevé inaugurar su primer edificio en Godella el próximo mes de diciembre o, como tarde, en marzo del próximo año. Una vez se ocupen las viviendas, los socios que residan allí formarán una nueva cooperativa, de forma que los gastos de las viviendas sean asumidos únicamente por quienes la habiten. Resistir funcionará, de esta forma, como si de una cooperativa madre se tratara -aportando apoyo y experiencia-, mientras que cada proyecto terminado se transformará en una cooperativa independiente, dotando a cada grupo de viviendas de independencia y libertad para gestionar su propia historia vital.

La organización interna de la cooperativa se articula a través de diferentes comisiones: la de solares, que es la que busca terrenos habitables para los proyectos; la social, que organiza todas las actividades y escapadas; la de resolución de conflictos, con la que se busca garantizar la buena convivencia; la técnica, que aporta nuevas ideas y lleva un seguimiento de las construcciones; la jurídica, que se encarga de los trámites necesarios; y la de cuidados, encargada de asegurar la atención sanitaria que puedan necesitar las personas que forman parte de la cooperativa.

Mientras tanto, Resistir organiza salidas y actividades para ir conociéndose y facilitar la futura convivencia. «Entras en la cooperativa y sueles conocer a dos o tres personas, pero poco a poco vas conociendo a la gente con la que vas a convivir», explica Bastidas. Durante el año, los socios organizan diferentes actividades: ir de balneario, hacer una escapada de fin de semana, preparar comidas en un chalé… «Con este tipo de actividades, queremos disfrutar en compañía durante nuestros últimos años de vida y, aunque vamos socios, puede venir quien quiera. Estamos abiertos a las relaciones sociales», añade.

