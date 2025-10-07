Gonzalo Bernardos, sobre la nueva moda de vender habitaciones dentro de una vivienda ya habitada: «es muy rentable» El economista considera que este tipo de ventas es muy rentable para personas que especulan con el mercado inmobiliario

S. Bonillo Martes, 7 de octubre 2025, 01:07

El mercado de la vivienda ha dado un paso más allá y ahora es posible encontrar habitaciones a la venta dentro de una vivienda ya habitada. En las grandes ciudades ya es posible encontrar estos cuartos a la venta por un valor de 100.00 euros. Algo que según ha señalado el economista Gonzalo Bernardos en el programa 'Más Vale Tarde', se trata de una «publicidad engañosa».

«Tú realmente no compras una habitación, sino una parte del piso. Puedes comprar el 20%, el 30%, el 40%... pero no es una habitación. Ni mucho menos tienes una habitación para ti», aseguraba el experto. Se trata de una venta que, según Bernardos, está destinada «gente que especula en el mercado inmobiliario». En otras palabras, lo que quiere decir el economista es que esto solo es rentable para especuladores, no para la gente común.

«El negocio aquí es que donde hay tres habitaciones, saco cuatro a la venta liquidando el comedor. Solo dejo la cocina. Si ese piso, por ejemplo, vale 250.000 euros, como lo van a comprar por partes, lo subo a 320.000 porque 80.000 euros por habitación lo puede pagar muchísima gente, especialmente jóvenes o personas que no tienen demasiado poder adquisitivo y que, por lo tanto, no podrían acceder a la compra de una vivienda«, continuaba explicando Bernardos a la vez que advertía a todos aquellos que se planteen comprar estas habitaciones que serán muy difíciles de vender.

Como explica el economista, el hecho de comprar un dormitorio en una vivienda supone, en realidad, hacerse con un porcentaje del piso. Pero se trata de una operación que, a su juicio, «sale muy cara». Pero, eso no quita que pueda resultar muy rentable en caso de salir bien. «Yo compro una habitación a 80.000 y alquilo mensualmente la habitación a 700 euros. Sí es un chollo en comparación a una vivienda tradicional, que tiene una rentabilidad neta del 4% o el 5%», explica. El economista considera que, visto así, la rentabilidad es muy interesante, pero no lo aconseja en cualquier caso.