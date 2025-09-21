Las cinco mejores inmobiliarias de Valencia para alquilar o comprar un piso en 2025, según la Inteligencia Artificial En estos casos es fundamental contar con profesionales que te asesoren, te orienten y te ayuden a encontrar una vivienda que se ajuste a tus necesidades y a tu presupuesto

Sara Bonillo Valencia Domingo, 21 de septiembre 2025, 01:20

Precios al alza, escasez de inmuebles, una elevada demanda... Este es el escenario al que lleva enfrentándose el mercado inmobiliario, tanto de compra como de alquiler, desde hace años. Este es el motivo, junto con otros como la precariedad laboral o los bajos salarios que hacen que a cuatro de cada diez inquilinos no les quede más remedio que alquilar al no poder acceder a una vivienda en propiedad.

Tanto si buscas comprar o alquilar una vivienda, es fundamental contar con una buena inmobiliaria que te asesore, te oriente y te ayude a encontrar un piso que se ajuste a tus necesidades y a tu presupuesto. Tener a tu lado a profesionales con experiencia puede marcar la diferencia entre una mala experiencia y encontrar el hogar ideal.

En Valencia ciudad hay 158 agencias inmobiliarias activas en 2025 según un informe de Poidata. Sin embargo, entre todas ellas, ChatGPT ha seleccionado cinco que destacan especialmente por su profesionalidad, atención al cliente y resultados. A continuación te ofrecemos el listado con las cinco mejores inmobiliarias de Valencia, según la Inteligencia Artificial.

Tu Ilusión Inmobiliaria

Ofrecen no solo venta y alquiler, sino además servicios «extra» orientados al propietario para mejorar la venta: preparación del inmueble (limpieza, muebles, pintar), marketing personalizado, gran difusión, jornadas de puertas abiertas, colaboración con otras agencias, red de compradores, etc.

Dirección: Av. de Burjassot, 134, Benicalap, 46025, Valencia

Casas Ibérica gestión inmobiliaria

Llevan más de 20 años en el mercado. Se enorgullecen de tener un servicio centrado en el cliente, con atención personalizada. En Benicalap son de las inmobiliarias más valoradas, lo que sugiere un buen conocimiento del barrio, de precios, demandas locales, etc. Además, aseguran una venta relativamente rápida (unos plazos buenos) y transparencia.

Dirección: Av. de l'Equador, 34, Benicalap, 46025, Valencia

La Casa Agency / Punto Las Delicias

Buen servicio de atención, horario amplio, presencia visible en zonas céntricas/residenciales. Ofrecen variedad de pisos en venta en diferentes barrios, buena calidad de anuncio de inmuebles (fotos, exterior/interior) lo que ayuda al usuario a hacerse una idea real.

Dirección: C/ del Dr. Manuel Candela, 79, Algirós, 46021 València, Valencia

Inmobiliaria Palanca Fontestad

Especialistas en su zona. Ofrecen obra nueva (viviendas modernas, bien ubicadas), gran conocimiento local, atención personalizada. El CEO, José Miguel Palanca, tiene trayectoria de años en el sector, lo que aporta experiencia y fiabilidad.

Dirección: Horta Nord (Foios, Tavernes Blanques, Meliana), Valencia.

RK Igarka

Tienen servicios integrales: compra, venta, alquiler. Se distinguen por su transparencia, por la calidad de las publicaciones de los inmuebles, por colaborar con otros agentes/agencias para difundir los pisos y lograr ventas más rápidas (MLS inmobiliarias).

Dirección: Carrer de Matias Perelló, 41-bajo, L'Eixample, 46005 València, Valencia