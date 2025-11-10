La gripe aviar provoca una subida del 50% del precio de los huevos La asociación de consumidores Avacu reclama extremar la seguridad y eliminar el IVA en la venta de estos productos

Gonzalo Bosch Valencia Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:24 | Actualizado 14:46h. Comenta Compartir

Las consecuencias de la expansión de la gripe aviar ya comienza a tener sus efectos sobre la vida de la sociedad valenciana. Concretamente, el precio medio de los huevos ha aumentado en un 50% en el último año, según ha confirmado la asociación valenciana de consumidores Avacu. «Que los precios de los alimentos se han encarecido en los últimos doce meses es una realidad que nadie puede negar. Y, dentro de los alimentos, en las últimos meses hemos asistido a un incremento significativo del precio de los huevos, un producto nutricionalmente muy interesante y que tradicionalmente ha formado parte de nuestra cesta de la compra por su precio debido a la bajada del poder adquisitivo de las familias», han asegurado.

Desde este lunes se pone en marcha la medida por la que las granjas confinen en espacios cerrados a sus gallinas camperas y ecológicas para frenar la propagación de la gripe aviar, que ya se ha detectado en varias explotaciones en nuestro país (dos de la Comunitat), y que ha derivado, ante el sacrificio de estos animales afectados, en un incremento del precio.

«Desde AVACU hemos constatado como, en el caso de los huevos tamaño M, en un año su precio ha subido casi un 52 %, pasando de unos 2 € en noviembre de 2024 a los más de 3 € en estos momentos» indicaban.

«Por ello, solicitamos que se extremen las medidas de prevención para evitar que se propague la gripe aviar por nuestro país y se instauren los protocolos de seguridad adecuados y necesarios en los focos detectados», han solicitado y añadían, «asimismo, entendemos que, al menos mientras dure esta situación, se debería rebajar la presión fiscal sobre estos productos y bajar a 0 su IVA».

En cualquier caso, desde AVACU han querido mandar un mensaje de tranquilidad a los consumidores, que pueden seguir consumiendo estos productos y sus derivados, tal y como se señala desde el sector y el Ministerio de Agricultura.