La gripe aviar obliga a confinar las gallinas de corral en 138 municipios valencianos La medida implica a las granjas comerciales y también a las pequeñas explotaciones domésticas

A partir de este lunes 10 de noviembre quedarán encerradas y bajo techo las aves de granjas al aire libre de 1.199 municipios españoles (la cuarta parte del total del país); de ellos, 138 en la Comunitat Valenciana.

Esta medida endurece las estrategias de prevención contra la fiebre aviar y tiene por objeto evitar posibles contactos físicos con aves silvestres, tanto directamente o a través de piensos y bebederos de agua, y más en estos momentos, cuando la bajada de las temperaturas acelera los movimientos migratorios desde el norte de Europa hacia el sur.

El confinamiento se aplica de momento en una serie de municipios elegidos en función de estar situados en zonas de especial riesgo, por ubicarse cerca de lugares costeros y de humedales que son puntos de paso habitual de las aves migratorias que pudieran propagar el virus de esta dolencia.

Tanto el Ministerio de Agricultura como los gobiernos autonómicos vienen reiterando que se trata de una enfermedad que no afecta, en general a las personas, tan sólo se han registrado casos muy esporádicos de contagio en humanos en todo el mundo, y en última instancia hay completa tranquilidad en cuanto al consumo de carnes y huevos y basta con cocinar bien tales productos (freír, guisar, hervir...) para que el agente patógeno, en el remoto supuesto de que existiera, quedara totalmente anulado.

Lo que se intenta es frenar el avance del mal para evitar que los daños económicos se descontrolen, lo que además podría acarrear problemas de suministro y encarecimiento de precios en la cadena agroalimentaria. De hecho ya se notan esas subidas, sobre todo en huevos, aunque no se han llegado a dar problemas de escasez. Pero en lo referente a la salud humana hay que tener absoluta tranquilidad, puesto que se aplica vigilancia extrema en granjas, mataderos y distribuidoras y en caso de detectarse algún positivo se determina el sacrificio de toda la cabaña afectada, como ya ha sucedido en algún otro país europeo.

El confinamiento implica a las granjas comerciales y también a las pequeñas explotaciones domésticas. En casos en los que no se disponga de edificios anexos para evitar el aire libre se puede suplir por la colocación de cubiertas de tela metálica, para asegurar que cualquier ave silvestre no pueda entrar. También es obligatorio en estos casos que los comederos y bebederos estén en espacios cerrados o refugios que impidan del todo posibles contactos externos. Tampoco se pueden criar pollos y gallinas junto a patos o gansos y quedan en suspenso certámenes ganaderos o muestras públicas similares.

En cierto modo, estas medidas de protección ponen en cuestión las últimas tendencias de fomento de la cría de aves en régimen de 'libertad', que dan prioridad a un supuesto 'bienestar animal'. La salud y la alimentación de las personas es lo primero.