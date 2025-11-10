El sector avícola valenciano garantiza la seguridad alimentaria ante los casos de gripe aviar

Las asociaciones ganaderas y de cría de aves más numerosas en la Comunitat han garantizado la seguridad alimentaria tras el aumento de gripe aviar ... detectado por el ministerio de Agricultura. Este lunes, ante el confinamiento de gallinas de corral de hasta 138 municipios de la región valenciana. tanto la Unió como Ava-asaja han asegurado que el grado de relevancia sobre el sector en la Comunitat es «bajo» y que el sector lleva meses aplicando medidas preventivas para garantizar la seguridad de consumo ante esta nueva situación sanitaria.

«Las autoridades ya han activado medidas preventivas de amplio alcance, lo que demuestra que el sistema de vigilancia y reacción funciona. Por ejemplo, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), desde el 1 de julio al 5 de noviembre de 2025 se han comunicado 139 focos en aves de corral, 708 en aves silvestres y 33 en aves cautivas, lo que motivó la activación de la Orden APA/2442/2006», han explicado desde los servicios técnicos de Ava-asaja.

Del mismo modo, los profesionales han explicado que, aunque el desarrollo de este virus representa un riesgo para las aves, lo cierto es que para la salud humana ese riesgo es «muy bajo» según el contexto actual europeo. Del mismo modo, insisten en que no hay evidencias de contagio generalizado al consumidor a través de productos avícolas cocinados. Esto permite tranquilizar respecto al mercado interno y la seguridad alimentaria, un mensaje clave para evitar alarmas que afecten al consumo.

Dado que el riesgo está identificado y se ha elevado al activarse zonas de especial vigilancia (zonas donde se han decretado los confinamientos), el periodo actual (otoño‐invierno) representa una fase en la que el sector puede tomar medidas preventivas adicionales: adaptar los sistemas de cría al aire libre, reforzar cerramientos, revisar rutas de acceso de aves silvestres, revisar protocolos de limpieza, entrwe otras, tal y como han explicado desde las asociaciones.

Concretamente, en la Comunitat y zonas próximas a corredores migratorios, anticipar y reforzar medidas significa estar un paso por delante del virus. Esto permite a los avicultores prepararse, optimizar costes, y comunicar a mercados e intermediarios que están actuando proactivamente. «En otras palabras: no sólo se está reaccionando, sino que se puede anticipar, lo cual reduce notablemente la incertidumbre», han asegurado.

«El hecho de que se hayan detectado focos y se haya respondido rápidamente (por ejemplo con confinamiento, restricción al aire libre en zonas de riesgo desde el 10 de noviembre) es una señal de que, ante un brote, la reacción es inmediata.Para el sector avícola, esto significa que el entorno regulatorio está alerta, que se están destinando recursos a la vigilancia, y que la probabilidad de propagación masiva se reduce significativamente cuando se cumplen los protocolos. Comunicar este hecho al sector sirve para reforzar la confianza en que no están solos y que el sistema funciona», han defendido para tratar de calmar el ambiente.

«Esto significa que los protocolos de control (aislamiento, vigilancia, sacrificio, restricción de movimientos) están ya operativos. Para los productores avícolas, aplicando rigurosamente las medidas de bioseguridad (aislamiento de aves silvestres, control de accesos, limpieza y desinfección, control de agua y piensos) se puede minimizar mucho la probabilidad de afectación en su explotación», han sentenciado.

En este sentido, cabe destacar que el Ministerio de Agricultura ha decretado como zonas de especial riesgo aquellos municipios cercanos a humedales o zonas litorales por donde las aves migratorias suelen viajar de camino al sur de la península. En este sentido, en la Comunitat se han registrado como lugares de riesgo especial aquellos situados cerca de las siguientes ubicaciones: Albufera de Valencia, la Marjal de Borrons (Xeresa), y la Marjal dels Moros de la provincia de Valencia; Salinas de Santa Pola y Parque Natural de El Hondo de Elche, la Marjal de Pego-Oliva y la Mata de Torrevieja de la provincia de Alicante; y El Prat de Cabanes y la Marjal d'Almenara en la provincia de Castellón.