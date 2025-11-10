Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Pérez Llorca asegura que le corresponde a la dirección nacional del PP proponer el candidato para suceder a Mazón
Gallinas criadas al aire libre. Europa Press

El sector avícola valenciano garantiza la seguridad alimentaria ante los casos de gripe aviar

Las asociaciones indican que las granjas ya aplicaban medidas preventivas y afirman que los confinamientos en la región no son de gran relevancia

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:33

Las asociaciones ganaderas y de cría de aves más numerosas en la Comunitat han garantizado la seguridad alimentaria tras el aumento de gripe aviar ... detectado por el ministerio de Agricultura. Este lunes, ante el confinamiento de gallinas de corral de hasta 138 municipios de la región valenciana. tanto la Unió como Ava-asaja han asegurado que el grado de relevancia sobre el sector en la Comunitat es «bajo» y que el sector lleva meses aplicando medidas preventivas para garantizar la seguridad de consumo ante esta nueva situación sanitaria.

