Muere el calvo de la Lotería de Navidad

Ha muerto a los 74 años Clive Arrindell, el famoso calvo del anuncio de la Lotería de Navidad. El actor falleció en el año 2024, aunque no ha sido hasta ahora cuando ha trascendido la triste noticia. El fallecimiento ha saltado a los medios de comunicación a través del testimonio de un lotero de Murcia y confirmado con su aparición en el 'in memoriam' de la gala de 2024 de la UK Theatre, asociación de actores del Reino Unido.

Clive Arrindell es una celebridad en España desde su aparición en el anuncio de la Lotería de Navidad del año 1998. Desconocido en nuestro país, se supo después su identidad como actor británico veterano en los teatros del Reino Unido.

La carrera de Clive Arrindell había entrado en declive hace años. Apartado de la interpretación y de la vida pública, su fallecimiento ha permanecido oculta durante meses.

La noticia de la muerte de Arrindell salía a la luz este lunes 10 de noviembre gracias a la administración de Lotería Perolo, de San Pedro del Pinatar, Murcia. En una publicación en su página web explica: «Falleció de manera repentina en el verano de 2024, según nos comenta su amigo en una carta. Aunque aquí en España sigue vivo. No culpo a nadie por esa desinformación. Al fin y al cabo, la ilusión es algo que nunca muere. Y quizás deba seguir así. Justo que esta semana se estrena el anuncio de la lotería de Navidad y muchas de las noticias harán referencia a Clive, debe conocerse que el actor falleció aunque continúe con nosotros eternamente».

Clive Arrindell nació en Trinidad y Tobago en 1950, aunque residía en Londres desde los nueve años. Su carrera como actor se desarrolló en su mayor parte en los teatros de la prestigiosa escena británica. También participó en alguna película y aparició de forma breve en algunas series de televisión. En su madurez se abrió camino como actor en el mundo de la publicidad.

Su vida ha tenido momentos muy duros. La muerte de sus sobrinos como consecuencia de enfermedades mentales tuvieron un efecto terrible para el actor, como el mismo confesó.

