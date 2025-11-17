El actor español que ganó mucho dinero con la Lotería Nacional Nacho Guerreros ha participado en series de renombre como 'Aquí no hay quién viva' o 'La que se avecina'

Jugar a la Lotería de Navidad puede cambiarte la vida. El sorteo deja grandes premios y millones de participantes juegan cada año con la ilusión de ser uno de los afortunados que se lleva alguno de sus premios; especialmente El Gordo. Normalmente son personas de a pie, pero algunos cantantes, actores, políticos y hasta la misma realeza han tenido la suerte de ganar dinero con este sorteo. Es el caso de Carmen Lomana, Mercedes Milá, Jorge Javier Vázquez o la propia reina Letizia. Uno al que le toco en el año 2002 es el actor Nacho Guerreros.

Este riojano de 55 años es conocido por sus papeles en series como 'Aquí no hay quién viva' y sobre todo 'La que se avecina' donde durante más de 15 años ha encarnado a Coque, el jardinero y conserje de Montepinar. Hace 23 años el Gordo tocó en su Calahorra natal. El dinero, en concreto, le tocó a su padre, que era quien había adquirido el décimo y decidió compartirlo con su hijo. Fue el primer premio que se dio en euros y no en pesetas.

«El día 23 aterricé en casa y fue una fiesta. Ni cena de Nochebuena ni nada. Todos lo estaban celebrando desde 48 horas antes. Yo me enganché enseguida a la gran fiesta», recordó Guerreros durante una entrevista. Con ese dinero el riojano pudo dejar su trabajo de camarero, cambiar de vida y centrarse en lo que realmente quería. Primero, decidió abrir una tienda de diseño y decoración en la capital y realizó una arriesgada maniobra que afortunadamente le salió bien.

Además, el actor se hizo con los derechos de 'Bent', una obra de teatro de 1979 de Martin Sherman, inspirada en 'Los hombres del triángulo rosa', sobre la persecución de los homosexuales en la Alemania nazi y su internamiento en campos de concentración, donde eran señalados con el triángulo rosa. Finalmente, en España, 'Bent' fue representada por primera vez entre 2005 y 2006 en la sala María Guerrero del Nuevo Teatro Alcalá (Madrid).

De ahí consiguió entrar a la televisión y su carrera fue un éxito gracias a sus papeles en las series de los hermanos Caballero: «Si mi padre no me hubiera prestado el dinero, yo no habría podido hacer la función. Para mí fue fundamental esa lotería».

